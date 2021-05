Nuovi guai per Valeria Marini a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. La showgirl si trova nei pressi delle stesse isole della versione italiana, ma la sua permanenza nelle ultime settimane si è fatta molto difficile e animata. Durante una delle ultime prove, i naufraghi spagnoli se la sono presa con Valeria Marini per aver fallito una prova.

Valeria Marini a Supervivientes: rabbia dei naufraghi contro la showgirl

Di nuovo Valeria Marini, di nuovo problemi all‘Isola dei Famosi spagnola. Nei giorni scorsi, l’ex naufraga italiana (protagonista nella nona edizione del reality nel lontano 2012) ha dovuto affrontare una prova per la quale, sulla carta, si era detta estremamente preparata.

La Marini avrebbe dovuto trionfare facilmente in una prova d’apnea a Supervivientes, tanto che è stata lei stessa a farsi avanti. Qualcosa è andato storto: dopo poco, ha mollato ed è riemersa, facendo infuriare gli altri compagni.

Valeria Marini ha provato a giustificarsi: ““Ho bevuto un sacco di acqua e non ce l’ho fatta. Normalmente faccio più di due minuti in apnea“. Gli altri naufraghi hanno preso molto male questa sua esternazione, sottolineando che si era vantata espressamente di poter stare sott’acqua per tre minuti.

“Non è che sono una campionessa – ha poi aggiunto, correggendo la rotta – Ma con questa prova a L’Isola dei Famosi in Italia sono diventata leader. Ho bevuto acqua“.

Live da Madrid: se la prendono con Valeria perchè ha perso la prova di apnea nonostante avesse dichiarato di essere campionessa in Italia: "Me he bebido agua"#isola #SVGala6 pic.twitter.com/5l6MCt0i1T — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 13, 2021

Valeria Marini a Supervivientes: tanti guai nel reality spagnolo

La prova d’apnea fallita da Valeria Marini è solo l’ultima delle disavventure della showgirl italiana nel reality spagnolo. Nel corso delle ultime settimane, ne ha combinata una più del proverbiale Bertoldo. Oltre alle ormai consuete lacrime per la storia della truffa alla madre, il mese scorso Valeria Marini ha di fatto avvelenato altri naufraghi facendo mangiare delle uova crude.

Non contenta, nei giorni scorsi è finita nella polemica e oggetto della rabbia dei naufraghi spagnoli per aver finito lo shampoo e soprattutto per aver fatto pipì in una zona di passaggio. A quest’ultima accusa, documentata da alcuni filmati, la Marini ha risposto in modo “particolare”: “La mia pipì è fatta di gocce di Chanel“. All’Isola dei Famosi italiana stiamo assistendo a del “bel cinema”, per dirla alla Akash, ma anche quella spagnola non sembra male, grazie soprattutto ad un tocco tutto italiano.