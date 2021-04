Valeria Marini ha fatto passare ore particolarmente difficili ai suoi compagni di Supervivientes, l’edizione spagnola de l’Isola dei Famosi. La showgirl nostrana è naufraga per la trasmissione iberica e la fame l’ha portata a compiere un gesto decisamente poco sicuro per la salute del gruppo. Sotto suo consiglio, infatti, i naufraghi hanno mangiato uova crude che hanno procurato loro seri problemi intestinali a causa di una vera e propria intossicazione.

Valeria Marini intossica i naufraghi: colpa delle uova

Valeria Marini si sta facendo notare nella trasmissione Supervivientes. L’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi si sta svolgendo nel medesimo periodo di quella italiana e perfino nello stesso luogo: le Honduras.

Qui in Italia si ricevono costanti aggiornamenti sulla sua avventura e contrariamente alle aspettative, la notizia più eclatante di questi giorni non riguarda gli sviluppi sul suo presunto flirt con Gianmarco Onestini. Dalla penisola iberica giungono infatti notizie ben più preoccupanti, conseguenza di un gesto di altruismo mal gestito.

Nel corso di una delle prove ricompensa del programma infatti, la Marini era riuscita ad aggiudicarsi un premio molto importante per il gruppo: 6 uova.

Per i naufraghi spagnoli il cibo ottenuto rappresentava davvero un ricco bottino, confrontato con gli alimenti che quotidianamente sono costretti a rimediare sull’Isola. Dopo un’iniziale momento di gloria però, i concorrenti hanno dovuto affrontare un problema: come cucinarle?

L’idea di Valeria: mangiare le uova crude

Dopo ben 3 giorni di incertezze riguardo al metodo più adatto per cuocere delle uova sulla spiaggia, Valeria Marini ha pensato di prendere in mano la situazione. La donna ha quindi suggerito una soluzione tanto rapida quanto pericolosa. Come riporta Gossip e Tv, la showgirl nostrana ha infatti convinto parte dei suoi compagni a mangiarle crude, ma gli effetti di questo suggerimento sono stati particolarmente pesanti.

Vuoi per il periodo trascorso dall’ottenimento delle uova, vuoi per il fatto che è altamente sconsigliato consumare le uova senza cuocerle, i naufraghi hanno iniziato a percepire un forte mal di stomaco e hanno vomitato.

La causa di questi disturbi intestinali di gruppo è stata assai facile da individuare: solamente chi aveva mangiato il bottino della Marini si è sentito male. Le restanti uova sono state ovviamente buttate e quello che sembrava essere un premio gradito si è rivelato uno dei più grandi disagi vissuti dai concorrenti.

Valeria Marini intossica i naufraghi: poi arrivano le meduse

Probabilmente dispiaciuta per il disagio provocato ai compagni di avventura, Valeria ha tentato di rimediare dedicandosi alla pesca dei granchi. Entrata in acqua per cacciare i crostacei per il gruppo però la showgirl stellare ha dovuto terminare prima del previsto la sua iniziativa. Ad “accoglierla” in mare sono infatti giunte delle meduse, che hanno invaso la zona in cui si trovava costringendola al rapido ritiro.

Pare tuttavia che nella serata di ieri sia arrivata per la donna una consolazione culinaria.

Dopo tante disavventure, la Marini ha infatti potuto addentare del cioccolato.