Amici di Maria De Filippi ha scelto i suoi allievi: tutti i nomi dei 15 allievi del talent show

Puntata dopo puntata si compone la classe del talent di Maria De Filippi grazie alle selezioni dei talenti che si sfidano per i banchi. Ecco i nomi di tutti i 15 allievi scelti.

Durante il corso dell sue prime cinque puntate il talent show di Maria De Filippi ha messo a punto la squadra di allievi che compone in maniera ufficiale la classe di Amici. Quella a cavallo tra il 2021 ed il 2022 sarà una edizione ricca di novità partendo dal rinnovato cast di docenti, che ha visto l’ingresso del ballerino Raimondo Todaro, oltre al nuovo appuntamento settimanale che cambia collocazione per posizionarsi la domenica pomeriggio. Scopri i nomi di tutti i 15 allievi scelti per comporre la classe dell’ambitissima scuola di Amici di Maria De Filippi.

I 15 allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi

Nel corso dell’appuntamento andato in onda domenica 17 ottobre 2021 gli affezionati telespettatori del talent show di Amici di Maria De Filippi hanno potuto conoscere i 15 allievi che compongono la classe dell’ambita scuola.

La conduttrice ha portato a termine la quinta puntata dello show che ha mostrato le scelte dei professori nel comporre la classe ufficiale di studenti che si contenderanno la vittoria finale.

Dopo l’uscita di Elisabetta e Matt e l’arrivo di due nuovi allievi al loro posto, ha preso forma in maniera ufficiale la classe di allievi che sarà messa sotto torchio nelle lezioni del rinnovato corpo docente.

Da quest’anno infatti il posto lasciato libero nella sezione canto da Arisa, viene preso da Lorella Cuccarini che di conseguenza lascia spazio alla new entry di questa edizione, il ballerino Raimondo Todaro.

I professori hanno fatto le loro scelte ed hanno assegnato tutti i 15 banchi contesi, dando una maglia ai seguenti allievi:

Tommaso Cesana, canto;

Rea, canto;

Nicol Castagna, canto;

Luigi Strangis, canto;

Luca D’Alessio (LDA), canto;

Giacomo VIanello, canto;

Alex, canto;

Alessandra Ale Ciccariello, canto;

Alberto Albe La Malfa, canto;

Mattia Zenola, ballo;

Guido Domenico Sarnataro, ballo;

Dario Schirone, ballo;

Christian Stefanelli, ballo;

Serena Carella, ballo;

Carola Puddu, ballo.

Amici di Maria De Filippi: quando andrà in onda la sesta puntata del talent show

Il sesto appuntamento di stagione con la trasmissione amata dai giovanissimi andrà in onda domenica 24 ottobre 2021 quando alle ore 14:45 ritornerà in studio tutta la squadra diretta da Maria De Filippi.