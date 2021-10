Politica

Manovra: prende forma la cornice della legge di Bilancio dell'era di Mario Draghi. Tra i punti chiave, la riduzione del carico fiscale per famiglie e imprese

Prende forma la prima manovra di Mario Draghi, con il semaforo verde del Cdm al Documento programmatico di bilancio per il 2022 (Dpb) che espone i principali interventi per sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, con un elenco di punti chiave su cui poggia l’obiettivo del Governo: ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.

Bilancio, la manovra Draghi prende forma

Poche ore fa, nel corso della riunione del 19 ottobre a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2022” che contiene le principali linee di intervento del disegno di legge di bilancio.

La prima manovra targata Draghi prende così forma e va a Bruxelles: 23 miliardi, di cui circa un terzo sarebbe destinato al taglio delle tasse.

“La manovra di bilancio – si legge nel comunicato del Cdm – ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine.

Si mira inoltre a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese“.

Manovra 2022: dal taglio delle tasse da 8 miliardi alla sanità, i punti chiave

La cornice della Manovra 2022, la prima dell’era Draghi, sarà approvata dall’esecutivo nei prossimi giorni e si delinea in alcuni principali interventi che abbracciano diversi ambiti, dal fisco alla sanità. Nella manovra da 23 miliardi, 8 miliardi sarebbero destinati al taglio delle tasse.