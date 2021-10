Miriana Trevisan sta male al Grande Fratello Vip: la notizia del malore preoccupa i fan della showgirl

Grande Fratello

Miriana Trevisan avrebbe avuto un malore. I fan del Grande Fratello Vip ne parlano da ore, ma non è noto come lei stia attualmente. Pare sia anche intervenuto un medico.

I fan del Grande Fratello Vip sono preoccupanti per quanto sta succedendo a uno dei concorrenti. A quanto pare, Miriana Trevisan avrebbe avuto un malore durante la notte. Le immagini del momento sarebbero ormai introvabili, ma sui social sono molti i telespettatori che ne parlano.

Malore per Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip: le indiscrezioni

Miriana Trevisan avrebbe avuto un malore ieri notte nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente avrebbe trascorso la serata nella “love boat” con Nicola Pisu, riporta Blasting news, e in seguito sarebbe stata male.

Molti fan del programma avrebbero parlato della questione sui social e anche alcune parole di Lulù Selassié confermerebbero le voci in merito alla questione. Pare che all’improvviso, la “vippona” non si sia sentita bene, facendo preoccupare tutti i suoi compagni d’avventura presenti nella Casa. È possibile che la showgirl abbia accusato dei dolori dopo aver trasportato una grande cesta pesante. Probabilmente, lo sforzo sollevato da Miriana era eccessivo, a tal punto da farla stare male. Secondo alcune fonti, la Trevisan avrebbe inoltre affrontato un’intervento chirurgico poco prima di entrare in casa ed è possibile che il suo malore sia dovuto anche a questo.

Miriana Trevisan sta male al Grande Fratello Vip: le parole di Lulù Selassié

Sui canali ufficiali del GF Vip non sembra essere possibile trovare le immagini che riguardano Miriana. A far luce sull’accaduto però sarebbero alcune dichiarazioni di Lulù Selassié. “Hanno chiamato il medico“ avrebbe spiegato, rendendo noto il suo intervento per capire quali fossero le condizioni della Trevisan. Anche questa mattina, i concorrenti si sarebbero svegliati parlando di quanto accaduto e dicendosi spaventati per le condizioni della coinquilina.

Attualmente non è tuttavia chiaro se Miriana stia meglio, né se mai Alfonso Signorini vorrà parlare di quanto avvenuto. Nemmeno la diretta interessata sembrerebbe aver parlato dei dolori avvertiti al momento.