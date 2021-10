Miriana Trevisan e il rapporto con Nicola Pisu al GF Vip, la showgirl si sbilancia: “Sono attratta da lui”

Grande Fratello

Emergono nuovi dettagli sul nascente rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. La coppia è sempre più vicina ma, se da un lato il ragazzo parla di un vero sentimento, dal punto di vista della showgirl occorre frenare per non rendere frettoloso il loro legame. Nonostante la cautela manifestata, nella puntata di questa sera la Trevisan si lascia andare a qualche dichiarazione in più su Nicola.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan sempre più vicini

La scintilla scoccata tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Grande Fratello Vip potrebbe sfociare in qualcosa di più.

Se da parte del ragazzo c’è tutta l’intenzione di proseguire questa complicità, la showgirl invece ha sempre agito con cautela. I baci nel cuore della notte, seguiti da quelli in diretta nel salone della Casa, hanno fatto subito pensare a un nascente quanto inatteso sentimento nella coppia di coinquilini. Tra coccole e abbracci il feeling è diventato sempre più evidente, ma la Trevisan ha più volte affermato di andare con i piedi di piombo.

Al Grande Fratello Vip, nella diretta di questa sera, la coppia torna a parlare di questo rapporto ancora oggi complesso da definire.

Ed emergono nuovi dettagli, comprese alcune importanti dichiarazioni della Trevisan.

Miriana Trevisan si sbilancia sul rapporto con Nicola Pisu: “Ci uscirei“

Alfonso Signorini mette sotto torchio Nicola Pisu e Miriana Trevisan, cercando di capirne di più circa il loro nascente rapporto. Una clip ripercorre i loro giorni insieme nella Casa, sempre più vicini tra coccole e abbracci. Miriana Trevisan ammette subito che c’è un interesse, ma parlare di amore è ancora troppo presto: “Sono attratta da lui.

Ma innamorata è tanto, troppo“. Se dal lato della showgirl prevale l’equilibrio, dall’altro lato Nicola Pisu è decisamente più preso e rivela di provare un sentimento per lei: “Non è troppo, è giusto. Perché nascondermi?“.

Miriana Trevisan rivela di non essersi esposta troppo per molteplici fattori, dalle telecamere al figlio che la segue da casa: “A me sembra troppo veloce. Non so neanche se sono le telecamere o perché voglio essere leale. Lui è una persona pura e si merita la lealtà, specie da una persona adulta“. Nonostante la frettolosità da lei riconosciuta nel definire questo rapporto ‘amore’, ammette che lontana dalle telecamere le cose potrebbero cambiare: “Ci uscirei.

L’avrei frequentato“.