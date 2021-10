Ozark 4: svelato il trailer della quarta ed ultima stagione che mostrerà il gran finale. Le immagini

Serie TV - Fiction

Martin e Wendy Bryde stanno per tornare nell'ultima e intensa stagione di Ozark. Guarda le immagini del trailer ufficiale di Ozark 4.

Netflix ha svelato le prime immagini della stagione finale di Ozark, la serie thriller che segue le vicende di Martin, un consulente finanziario che vive a Chicago con la moglie ed i figli che si è inventato un secondo lavoro e ricicla denaro sporco per i cartelli della droga messicani. Nei panni dei protagonisti torneranno gli acclamati Jason Bateman e Laura Linney, pronti a svelare la trama della quarta ed ultima stagione della serie tv. Le immagini rilasciate da Netflix svelano anche quando arriverà la prima parte Ozark 4.

Netflix rilascia il trailer ufficiale di Ozark 4

Il catalogo di Netflix si arricchirà presto di una nuova aggiunta molto attesa dai suoi tanti abbonati.

L’annuncio è arrivato proprio oggi mercoledì 20 ottobre 2021 quando il colosso dello streaming ha rilasciato il trailer ufficiale di Ozark 4.

Le prime immagini della quarta stagione rivelano che la narrazione riprenderà ovviamente da dove erano terminate le gesta dei protagonisti nella terza parte. Avevamo lasciato Marty e Wendy, interpretati dai volti iconici di Jason Bateman e Laura Linney, pieni di sangue e messi di fronte all’uccisione del personaggio di Helen.

Marito e moglie dovranno stare attenti a come usciranno da questo ennesimo colpo di scena che li immerge ancora di più nelle dinamiche dello spietato cartello messicano.

I due coniugi appaiono brevemente nelle immagini del teaser trailer che li mostra impauriti e quasi inermi di fronte ad un portone che si apre. Cosa aprirà di fronte a loro quel cancello? Non ci resta che aspettare mentre guardiamo minuziosamente il trailer rilasciato da Netflix.

Guarda il trailer:

Ozark 4: quando arriva su Netflix l’ultima stagione

Il teaser trailer rilasciato qualche ora fa ha anche annunciato la data ufficiale di arrivo sul catalogo di Netflix di Ozark 4.

Le immagini svelano anche che la stagione conclusiva sarà divisa in due parti da 7 episodi ciascuna, con i primi che arriveranno per iniziare a svelare il gran finale a partire dal 21 gennaio 2022, mentre i restanti sette sbarcheranno sulla piattaforma verosimilmente qualche mese dopo anche se la data ufficiale non è stata ancora confermata.