Un posto al sole cambia orario di programmazione? Fan in rivolta per l’ipotesi clamorosa

Serie TV - Fiction

Proprio mentre in questi giorni si celebra il 25esimo anniversario di messa in onda della soap, monta la protesta dei fan per un cambio orario che proprio non scende giù.

Da ormai 25 anni Un posto al sole accompagna i telespettatori di Rai3 con costanza e puntualità. Le puntate della soap napoletana sono infatti una delle poche certezze nella vita televisiva del pubblico ed è bastato veramente poco affinché i tanti fan diventassero furiosi. In questi giorni c’è infatti un gran tam tam sui social per l’ipotesi, a detta di alcuni clamorosa, che vorrebbe spostare lo storico orario di messa in onda per lasciare spazio il suo solito slot serale. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete ci sarebbero delle scelte di rete dietro alla clamorosa modifica.

L’ipotesi di cambio orario di Un posto al sole

In questi giorni sta rimbalzando con insistenza su siti e social una indiscrezione che ha per certi versi del clamoroso per i tanti fan di un prodotto che proprio domani compirà ben 25 anni di messa in onda.

Stiamo parlando di Un posto al sole e della sua longeva attività su Rai 3, arrivata ormai a compiere un traguardo storico e invidiabile.

Per la soap napoletano però non sembra decisamente il momento di festeggiare dato che intorno a lei si fa un gran parlare di una modifica che ha reso furiosi i suoi tanti fan.

Stando a quanto riportato da Dagospia, lo storico preserale di Rai3 potrebbe salutare Un posto al sole per fare spazio ad una nuova striscia occupata da Lucia Annunziata.

Le indiscrezioni vorrebbero infatti che la soap sia coinvolta in un cambio di orario di trasmissione per favorire nella sua fascia oraria l’arrivo di una nuova trasmissione di attualità e informazione, spostandosi così dal solito spazio delle 20:45 a quello delle 18:30. Follia a detta di alcuni utenti sui social che in questi giorni hanno montato una vera e propria protesta per non permettere il cambio.

Per la soap un 25esimo anniversario alquanto travagliato

Peccato che questo clima di incertezza sita minando il vero evento di questi giorni che vedono la soap festeggiare i 25 anni di trasmissione. Un traguardo storico per Un posto al sole che da tempo ormai veleggia come la soap opera italiana più longeva di sempre.

Per l’occasione i tanti fan avranno l’occasione di festeggiare insieme ai volti noti della serie in un evento organizzato su Facebook proprio giovedì 21 ottobre a partire dalle ore 18:30.