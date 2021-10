Squid Game avrà un seguito? Le parole del regista sul futuro della serie virale

Serie TV - Fiction

Squid Game sta catalizzando l'attenzione del pubblico di tutto il mondo ed il regista Hwang Dong-Hyuk chiarisce quali potrebbero essere i prossimi passi della serie. Leggi le sue dichiarazioni che fanno venire l'acquolina in bocca ai tanti fan.

Squid Game è indubbiamente il fenomeno mondiale dell’anno e nemmeno il tempo di gustarsi per bene la prima stagione che i fan di tutto il mondo iniziano a chiedersi semmai avrà un seguito. La serie tv sudcoreana ha infatti lasciato tanti aspetti non chiariti fino in fondo ed il finale di stagione resta aperto a qualsiasi tipo di sviluppo di trama. Ha provato a fare chiarezza Hwang Dong-Hyuk, acclamato regista della storia e sconosciuto fino ad un mese fa.

Squid Game: la prima stagione

Ad un mese dall’uscita dalla prima entusiasmante stagione di Squid Game il mondo è ancora alle prese con svariati interrogativi che la serie ha tenuto abilmente aperti.

Sono tanti i fan che si continuano a chiedere il perché di alcune gesta del protagonista Gi-hun, su tutte quella che lo vede decidere di non salire all’aereo che lo porterà negli Stati Uniti dalla figlia, senza dimenticare la line story legata a FrontMan ed i misteri legati al giocatore numero 1.

Cosa vedremo in Squid Game 2

E chi se non il regista della serie poteva chiarire agli spettatori come potrebbe proseguire la narrazione della serie?

Hwang Dong-Hyuk ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a margine dell’evento del The Hollywood Reporter che fungono da anticipazioni alle future vicende della saga. Il regista ha infatti dichiarato di come il protagonista Gi-hun decida di tornare indietro per mettere fine allo Squid Game e per tentare di estirparne totalmente l’associazione che ne sta alle spalle.

“Gi-hun che torna indietro e non sale sull’aereo per gli Stati Uniti. E questo era, infatti, il mio modo di comunicare il messaggio che non dovresti essere trascinato dal flusso competitivo della società, ma che dovresti iniziare a pensare a chi ha creato l’intero sistema“.

E ancora: “Non necessariamente Gi-hun torna indietro solo per vendicarsi. Ci sono alcune altre storie nella serie che non sono state affrontate. Ad esempio, la storia dell’ufficiale di polizia e la storia di suo fratello, il Front Man. Così come la storia del reclutatore“, sottolinea. Staremo a vedere.