Uomini e Donne anticipazioni 21 ottobre: tocca alle troniste, ci sarà scontro in studio tra i corteggiatori?

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, per l’attuale edizione, sono stati scelti quattro tronisti: due uomini e due donne. Per il trono maschile sono stati selezionati Joele Milan e Matteo Fioravanti, per quello femminile, invece, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti.

Joele Milan, però, ha infranto il regolamento del dating show, provando a sentire fuori dal programma la corteggiatrice Ilaria. Il tronista ha dovuto, quindi, abbandonare il trono. Dopo quest’evento non è stato scelto un nuovo tronista.

Matteo Fioravanti ha già raccontato in puntata gli ultimi sviluppi delle sue conoscenze con le corteggiatrici Veronica e Noemi.

Quindi, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 21 ottobre, toccherà alle due troniste andare al centro dello studio.

Uomini e Donne anticipazioni 21 ottobre: Roberta Ilaria Giusti tra Samuele e Luca

Matteo Fioravanti ha deciso di portare in esterna Veronica a Uomini e Donne. Ma il tronista è sembrato anche molto interessato a Noemi, con cui ha avuto una lunga discussione in puntata per delle foto. Anche Roberta Ilaria Giusti sembra già orientata su uno dei due corteggiatori.

La ragazza ha portato fin da subito in esterna Luca, uno chef stellato e pugile. Il corteggiatore sembrava aver colpito molto la ragazza e si è anche aperto in puntata, raccontando alcuni episodi complicati del suo passato. Ma, con l’arrivo di Samuele tutto sembra essere cambiato. La tronista non ha occhi che per lui.

A Uomini e Donne secondo le anticipazioni, nella puntata del 21 ottobre, andranno in onda le nuove esterne della tronista. La preferenza sarà ricaduta di nuovo su Samuele? Come la prenderà Luca?

Uomini e Donne anticipazioni 21 ottobre: Andrea Nicole Conte tra Ciprian e Gabrio

Dopo gli aggiornamenti di Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti, toccherà all’ultima protagonista del trono classico ritrovarsi al centro dello studio.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 21 ottobre, infatti, Andrea Nicole Conte sarà protagonista.

Nell’ultima esterna, la tronista aveva deciso di baciare per la prima volta Ciprian Aftim. Lo scambio affettuoso non avevo, ovviamente, lasciato contento Gabrio, l’altro corteggiatore.

Adesso Andrea Nicole avrà continuato la conoscenza con Ciprian o avrà deciso di chiarire con Gabrio?