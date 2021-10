Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero “ufficialmente in crisi”: spunta l’indiscrezione sulla coppia

Gossip

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero in crisi. Alcune voci sul loro conto parlano di un momemnto di grande difficoltà per la coppia. Le rivelazioni sarebbero "scottanti".

Nelle vite di Belen Rodriguez e del compagno Antonino Spinalbese è da poco arrivata la loro prima figlia, Luna Mari. La coppia ha condiviso con i fan le gioie della gravidanza prima e i primi momenti della piccola poi, non mancando mai di mostrarsi felici e innamorati. Secondo alcune fonti però, l’idilio fra di loro potrebbe essere già svanito, per essere invece sostituito da una vera e propria “crisi“.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi: l’indiscrezione sulla coppia

A pochi mesi dalla nascita di Luna Mari, impazzano già le voci su una presunta crisi di coppia fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Fino a poche settimane fa la showgirl argentina e il suo fidanzato condividevano molte immagini che li ritraevano insieme, ma da qualche tempo sui profili di entrambi non appaiono più questo tipo di post. Questo dato di fatto potrebbe non voler dire nulla, ma nelle ultime ore si sta diffondendo una voce sempre più insistente sul loro conto. L’esperto di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’anelli, opinionista del salotto di Barbara d’Urso darebbero addirittura per certe le difficoltà di coppia.

Sulla pagina Instagram “Investigatore Social”, gestita da Rosica, si legge un post dai toni molto sicuri. “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità” annuncia infatti. “Per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto” aggiungono. Biago D’anelli ha poi condiviso fra le sue storie la notizia, ribadendo di avere ricevuto “segnalazioni sconcertanti”.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la verità sulle nozze prima delle voci sulla presunta crisi

Belen e Antonino stanno insieme dall’estate del 2020 e qualche tempo fa avevano rilasciato importanti dichiarazioni sulla loro vita di coppia al settimanale Chi.

In particolare, era stato proprio Antonino a rivelare i suoi romantici progetti per il futuro della coppia. “Io chiedo a Belen di sposarmi tutti tutti i giorni“ aveva affermato. “Tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio” aveva quindi aggiunto ironico, ma restando fermo sulle sue intenzioni. “Dal 4 agosto dell’anno scorso– aveva inoltre raccontat o- penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”. Insomma, le nozze fra i due sembravano davvero poter essere in programma, eppure alla luce delle nuove indiscrezioni sembrerebbero emergere forti dubbi.