Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati genitori da quasi un mese. Lo scorso 12 luglio è nata Luna Mari e pochi giorni fa hanno rilasciato la loro prima intervista. I neogenitori hanno parlato dell’immensa gioia portata dalla piccola nelle loro vite e si sono confidati sui loro progetti futuri. Presto la coppia potrebbe convolare a nozze.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il primo anno insieme

L’ultimo mese è stato molto intenso per Belen Rodriguez. Diventata mamma per la seconda volta grazie all’arrivo di Luna Mari, la showgirl è poi tornata immediatamente al lavoro, non nascondendo le difficoltà provate nei primi giorni.

Il 5 agosto, lei e Antonino Spinalbese hanno celebrato il loro primo anno insieme, con una romantica serata a lume di candela. In questi giorni, Belen è stata protagonista di un’intervista a Chi, la prima dopo il parto, e ha parlato proprio di quanto accaduto in queste settimane. “Mia figlia era nel mio destino” ha esordito riferendosi alla nascita di Luna Mari.

Pensando poi a quanto accaduto nel corso dell’ultimo anno, la Rodriguez ha voluto condividere la sua riflessione sul suo compagno. “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto” ha confessato.

“Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo cambiano e cambiano le nostre esigenze” ha aggiunto romanticamente.

Lei e Spinalbese sembrerebbero ormai essere inseparabili e parlando del loro amore Belen ha reso note alcune considerazioni personali. “A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene“ ha commentato sicura.

Antonino Spinalbese, la confessione sulle nozze con Belen Rodriguez

Anche Antonino Spinalbese ha preso parte all’intervista con Chi, aggiungendo la sue voce alle romantiche affermazioni di Belen sul loro legame.

“Io chiedo a Belen di sposarmi tutti tutti i giorni“ ha affermato, rivelando le sue intenzioni per il futuro. “Tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio” ha aggiunto ironico. A quanto pare, Antonino vuole davvero convolare a nozze con la sua compagna, ma non sembrerebbe essersi inginocchiato ai suoi piedi con tanto di anello e proposta.

“Dal 4 agosto dell’anno scorso-ha rivelato- penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”. Chissà se prima o poi la domanda di Spinalbese sarà formulata come vuole la tradizione o se invece Belen, a forza di sentirsi chiedere in sposa dal suo fidanzato deciderà di accettare anche senza ricevere l’anello di fidanzamento.