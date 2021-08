Primo anniversario di coppia per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, freschi di primo abbraccio alla loro figlia Luna Mari. La bimba è nata il 12 luglio scorso e oggi mamma e papà si godono attimi di passione e romanticismo sotto il cielo. stellato di Albarella, durante un vacanza in cui non manca una sorpresa per la showgirl. “Non ci credo!“, esclama lei, senza parole davanti al gesto del compagno.

Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese la lascia senza parole

“Non ci credo!“: è l’esclamazione di Belen Rodriguez, impressa in alcune Instagram Stories, davanti al gesto del compagno, Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la secondogenita Luna Mari (nata il 12 luglio scorso).

Dopo il parto, la coppia, insieme al piccolo Santiago – nato dal precedente matrimonio tra la showgirl e Stefano De Martino – si sono recati nella splendida tenuta di Albarella per trascorrere le vacanze e ora spuntano le immagini del primo anniversario di coppia.

Il compagno di Belen ha deciso di sorprenderla con una cena romantica sotto le stelle, un tête-à-tête da mille e una notte tra fiori e luci soffuse. Lo scenario fiabesco ha accolto la showgirl, ignara di cosa la aspettasse, come un romantico abbraccio intriso di intimità e passione culminato in un dopo cena che ha stregato i fan: in un video, Belen e Antonino si lasciano andare a un ballo in cui spiccano sguardi d’intesa e un particolare trasporto.

E c’è chi corre verso il sogno di una imminente proposta di nozze…

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: un anno d’amore con Luna Mari

Per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è il primo anniversario di coppia. Il 4 agosto di un anno fa, il bacio che ha sigillato l’inizio di una splendida favola d’amore che, come la stessa showgirl ha dichiarato, le ha restituito il sorriso in un momento inaspettato.

Instagram Stories di Belen

“Io, te e lei” scrive il compagno della showgirl sui social a incorniciare una foto che lo vede insieme alla Rodriguez e alla piccola Luna Mari sotto la magica luce di un tramonto.