Primo bikini per Belen dopo la nascita della figlia, Luna Mari: la foto su Instagram, a pochissime settimane dall’arrivo della bimba frutto del suo amore con Antonino Spinalbese, fa impazzire i follower. La showigrl si mostra in forma smagliante, e sembrano davvero lontani i ricordi della gravidanza e del malore che l’ha costretta a un piccolo stop appena qualche giorno fa.

Belen Rodriguez in bikini dopo la nascita di Luna Mari: la prima foto su Instagram

Sono trascorse poche ore dalle indiscrezioni sulle presunte difficoltà legate al parto, poche settimane dalla nascita della sua Luna Mari (avvenuta il 12 luglio scorso), e Belen lascia i fan senza parole con alcuni scatti in bikini che la vede brillare su Instagram in forma perfetta.

Si tratta di foto che arrivano subito dopo la prima istantanea di famiglia con la sua secondogenita e il compagno, Antonino Spinalbese, a documentare come la showgirl argentina sia tornata alla sua quotidianità apparentemente in modo strabiliante. Appena pochi giorni fa, un malore l’ha costretta a rinunciare alle riprese di Tu sì que vales, poi il rientro sul set e ora le immagini condivise sui social a rassicurare tutti i suoi fan sul pieno recupero.

Instagram Stories di Belen

Belen e famiglia in vacanza ad Albarella

Secondo le informazioni emerse sull’estate di Belen Rodriguez dopo il parto, la showgirl si starebbe godendo del tempo in totale relax con la famiglia durante una vacanza ad Albarella.

Con lei l’inseparabile compagno, Antonino Spinalbese, protagonista di alcuni dolcissimi scatti insieme alla loro piccola Luna Mari tra coccole e natura, e il primogenito Santiago, frutto della storia d’amore passata tra Belen e Stefano De Martino. Il figlio della showgirl si prende cura della sorellina con dei piccoli gesti d’affetto che emozionano la mamma, come quando, durante una serata come tante, ha fatto di tutto per proteggerla dalla luce con le sue mani.

Immagini che la stessa Belen ha condiviso con il suo pubblico poco dopo il ritorno a casa insieme alla piccola Luna Mari.