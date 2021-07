Belen Rodriguez è tornata a lavorare a poco più di 10 giorni dalla nascita della figlia Luna Marì. Entusiasta per il suo ritorno negli studi di Tu sì que vales, la showgirl ha documentato l’accoglienza ricevuta da fan e colleghi e si è detta grata per l’emozionante ritorno. Nel frattempo, il primogenito Santiago si gode le vacanze “da solo”, senza la mamma e il papà.

Belen Rodriguez: il malore sul lavoro a pochi giorni dalla nascita di Luna Marì

Pochi giorni fa, Belen Rodriguez aveva annunciato il suo ritorno a lavoro dopo la nascita della piccola Luna Marì. Lei, la bimba e il compagno Antonino Spinalbese avevano affrontato un viaggio in treno diretti verso gli studi Mediaset, dopo essersi goduti il riposo fra le mura domestiche.

A qualche giorno dall’annuncio dell’inizio del suo nuovo impegno in tv però Belen aveva avvertito un malore, che l’aveva obbligata a rinunciare momentaneamente alle registrazioni di Tu sì que vales.

“Non sono stata bene, ho subito 3 flebo – aveva dichiarato – perché ero disidratata“. “Io ci ho provato, ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a far Tu sì que vales. Intanto io mi guardo questa cucciola, e tutto mi passa” aveva ancora aggiunto.

In queste ore, la Rodriguez sembrerebbe essere riuscita a tornare in forze e con entusiasmo ha mostrato ai follower di Instagram l’accoglienza riservata per lei dai colleghi a Tu sì que vales.

Belen Rodriguez torna a lavorare dopo il parto: l’affettuosa accoglienza

Qualche ora fa, sul suo profilo Instagram Belen Rodriguez ha pubblicato le immagini del suo ingresso negli studi del programma di Canale 5, dove ad attenderla c’erano i giudici e gli spettatori del programma. Qualcuno sembrerebbe aver documentato per lei il magico momento, immortalando le reazioni dei suoi collaboratori. Nel video pubblicato dalla showgirl si vede lei ripresa di spalle, che cammina entrando negli studi di Tu sì que vales al fianco di Maria De Filippi.

Il pubblico in studio la accoglie con un caloroso applauso e lei lo saluta, mentre Gerry Scotti commenta felice: “Brava, brava, è tornata, Belen is back!”. Nel filmato si vedono inoltre Rudy Zerbi, Martin Castrogiovanni e Sabrina Ferilli. Quest’ultima abbraccia sorridente Belen, alla quale sembrerebbe fare inoltre complimenti per la perfetta forma fisica nonostante il parto appena affrontato.

A commento del video, Belen ha scritto un breve messaggio. “Quanto mi ha fatto bene tornare al lavoro!” ha scritto contenta.

“Grazie a tutti voi– ha aggiunto- volevo dirvi che sto bene, lo spavento è passato”.

Belen Rodriguez torna a lavoro collega dai colleghi e dal pubblico di Tu sì que vales

Fonte: Instagram

Belen a lavoro e Santiago in vacanza: l’avventura del figlio della showgirl

Poco fa, fra le stories di Belen Rodriguez è apparso anche un breve video ricondiviso dal profilo di sua madre, Veronica Cozzani. Protagonista delle immagini è Santiago, il figlio avuto dalla showgirl con Stefano De Martino nel 2013. Il bambino canta felice con alcuni amici “Mille”, il tormentone dell’estate 2021 firmato Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro.

Sia Veronica che i ragazzini sono a bordo di una golf cart.

Il bimbo appare concentratissimo nel suo canto di gruppo, ma ha un tratto “becca” la nonna intenta a filmarlo e lancia un breve sguardo nella video camera. Come si evince da altre immagini pubblicate dalla mamma della showgirl sul suo profilo Instagram, Santiago è in vacanza con i nonni che non sembrerebbero aver rivelato però la meta scelta per il loro relax estivo. Lontano dalla mamma e dal papà, il piccolo De Martino si gode la compagnia dei nonni, che sembrano molto contenti di poter trascorrere del tempo con il loro primo nipote.