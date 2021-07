Lo scorso 12 luglio, Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta, con l’arrivo della figlia avuta da Antonino Spinalbese, Luna Marì. Poco dopo il parto, la showgirl era tornata al suo lavoro, prendendo parte alle registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, ma un malore improvviso l’aveva poi costretta a prendersi una pausa. Ora, a più di due settimane dalla nascita della piccola emergono alcune indiscrezioni sul parto, che potrebbero spiegare anche i problemi di salute manifestati da Belen nei giorni successivi.

Belen Rodriguez: le indiscrezioni sul parto complicato

Da qualche settimana, nelle vite di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è arrivata Luna Marì, la loro prima figlia.

La bambina è diventata da subito protagonista indiscussa degli scatti social dei genitori, che ogni giorno aggiornano i fan con fotografie e video che la ritraggono fra le loro braccia. Se oggi il peggio sembra essere passato, chi segue quotidianamente Belen ricorderà sicuramente l’annuncio dell’improvviso malore che qualche tempo fa l’ha costretta all’assenza dalle riprese di Tu sì que vales.

In queste ore sono emerse alcune rivelazioni non solo su questo episodio, ma anche sul parto della showgirl.

Il magazine Nuovo ha raccolto delle indiscrezioni sul momento della nascita di Luna Marì, sostenendo che sarebbe stato più complicato del previsto. “Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il parto (avvenuto in una clinica privata di Padova), non è stato semplicissimo…” si legge infatti sul settimanale.

La rivista sostiene inoltre che usciti dall’ospedale la Rodriguez e Spinalbese si sarebbero recato in una villa sull’isoletta di Albarella proprio per permettere a lei di recuperare le forze necessarie a ritornare al lavoro. Anche qui però Belen potrebbe essersi ritrovata a fare i conti con le sue condizioni di salute non ottimali.

“Sull’isoletta di Albarella, vicina al delta del Po, avrebbe accusato di malesseri…” scrive infatti ancora Nuovo.

Belen Rodriguez e il malore a Tu sì que vales: il racconto

Giorni fa Belen Rodriguez aveva parlato in prima persona del malore che l’aveva costretta ad allontanarsi dagli studio Mediaset di Roma, presso i quali avrebbe dovuto prendere parte alle registrazioni di Tu sì que vales. “Non sono stata bene, ho subito 3 flebo – aveva rivelato – perché ero disidratata”. “Io ci ho provato, ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a far Tu sì que vales.

Intanto io mi guardo questa cucciola, e tutto mi passa” aveva ancora aggiunto. Qualche giorno più tardi, Belen aveva poi annunciato il suo ritorno al lavoro, mostrando con un video l’accoglienza riservatale dai colleghi al suo ingresso in studio.

Nelle ultime ore, anche il magazine Oggi ha parlato del malore accusato da Belen poco tempo fa. Il giornalista Alberto Dannolo ha infatti rivelato che la Rodriguez non dovrebbe essere presente nelle prime tre puntate di Tu sì que vales. Proprio questi primi tre episodi sarebbero infatti stati registrati nel periodo da lei trascorso lontana dalla trasmissione per via delle sue condizioni di salute successive al parto.

“Al ritorno agli studi Elios di Roma, Belen Rodriguez aveva avvertito anche un malore…Ora tutto è rientrato e lei è tornata regolarmente in studio…” ha infatti scritto Dannolo.