Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno postato la prima foto di famiglia con la piccola Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio. La coppia si trova ancora sull’isola di Albarella e Belén fa avanti e indietro da e per Milano per registrare le puntate di Tu si que Vales. La showgirl era tornata a lavoro neanche dieci dopo il parto, sentendosi però male durante le registrazioni.

Ora mamma Belén ha ripreso la sua routine a pieno ritmo, lavoro, primi allenamenti e l’affetto della piccola Luna Marì e di Santiago, che si è trasformato in un fratellone amorevole.

Belén Rodriguez: prima foto di famiglia

Un selfie allo specchio, Antonino Spinalbese che scatta la foto, Belén con in braccio la piccola Luna Marì guardadola con sguardo sognante.

È questo il primo scatto di famiglia postato da Belén Rodriguez sul suo profilo Instagram, i neo-genitori insieme alla loro piccolina mentre si godono momenti di grande serenità e idillio famigliare.

Belén alla foto ha aggiunto una didascalia semplice: “Noi” con un cuore bianco. Anche Antonino Spinalbese ha postato la stessa immagine, scrivendo in didascalia un cuore rosso. Anche Antonino ha condiviso questi giorni da neo-papà sui social, mostrandosi follemente innamorato della sua piccolina.

Il ritorno a Tu si que Valés di Belén

A 14 giorni dal parto, Belén Rodriguez si mostra in grandissima forma; la showgirl non ha solo ripreso gli allenamenti, partendo da work-out soft, è anche ritornata a Tu Si Que Vales mostrandosi nelle instagram stories in grandissima forma.

Nelle ultime immagini pubblicate, Belén ha mostrato l’outfit del giorno, un miniabito cono scollo a cuore e le spalline coperte di strass e scarpe aperte con tacco a spillo. Le riprese del programma sono inziate quando Belén si trovava ancora in ospedale per il parto, tant’é che la showgirl è stata sostituita temporaneamente da Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici.