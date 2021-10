Manuel Bortuzzo parla del suo interesse per Soleil e fa una rivelazione che sconvolge Sophie Codegoni: i video

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha raccontato cosa prova per Soleil Sorge nella Social Room. La rivelazione ha colpito nel segno Sophie Codegoni. Il nuotatore ha conquistato l'ex tronista?

Manuel Bortuzzo appassiona i telespettatori con le sue vicende nella casa più spiata di casa. Lo sportivo ha svelato dettagli sulla sua condizione di salute e ha condiviso le sue emozioni e speranze con gli altri coinquilini. Ma l’atleta è stato protagonista anche di un legame speciale con Lulù Selassié, che però, adesso, sta vivendo una situazione di stallo.

Molti telespettatori hanno notato un legame speciale del nuotatore sia con Soleil Sorge che con Sophie Codegoni, che potrebbe diventare qualcosa di più.

In occasione dell’ultima Social Room, Manuel Bortuzzo ha parlato proprio del tipo d’interesse che prova per Soleil Sorge.

Le sue rivelazioni hanno toccato Sophie Codegoni.

Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge: l’interesse del nuotatore per l’influencer

Nell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip i coinquilini non sono del tutto isolati dall’esterno e dai telespettatori. Infatti, ogni settimana, i concorrenti posso ricevere degli spunti dai fan del reality show attraverso la Social Room. Si tratta di una speciale stanza della casa in cui vengono mostrati ai concorrenti dei Tweet che li riguardano.

Per lo sportivo è arrivata una domanda impertinente: “Manuel hai un interesse verso Soleil?“. Manuel Bortuzzo ha raccontato il suo interesse per Soleil Sorge: “Non chissà che interesse di chissà che tipo. É sicuramente secondo me una bellissima persona piena di risorse tutta da scoprire con la quale ci si diverte un sacco, sotto quel punto di vista un interesse nel volerla conoscerla di più, si, ma fine a quello“.

Manuel Bortuzzo e l’interesse per Soleil Sorge: la reazione di Sophie Codegoni

Manuel Bortuzzo ha parlato di ciò che prova per Soleil Sorge in una sessione della Social Room.

Il nuotatore ha anche raccontato un sogno ricorrente che vede l’influencer protagonista: “Spero di non sognare più di ucciderla perché mi dispiace, continuo a sognare di ucciderla“.

Aldo Montano ha poi raccontato tutto a Sophie Codegoni, che è rimasta allibita: “Moriva, allora la mattina si è svegliata quasi in colpa, si è scusato con lei, si sono dati un abbraccio e da lì è nata un’amicizia, un po’ più di però niente di secondo fini“.