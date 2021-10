Mara Venier spegne le candeline, alla festa della Zia della tv tantissimi personaggi dello spettacolo

Gossip

Mara Venier ha spento 71 candeline. La Zia della televisione italiana e regina di Domenica In ha deciso di festeggiare in grande il suo compleanno. La conduttrice, come i suoi ospiti, ha documentato tutto nelle sue Instagram Stories, rendendo partecipi anche i fan; una festa all’insegna dell’affetto di amici e famiglia.

Mara Venier è tornata alla carica nel suo spazio della domenica pomeriggio di Rai 1, dopo una difficile chiusura della scorsa edizione, segnata da un grave problema al dente.

Mara Venier: grande festa per il suo compleanno

Una festa indimenticabile quella per il 71° compleanno di Mara Venier che si è tenuto in un noto locale di Roma insieme agli amici di sempre.

La lista degli invitati vanta nomi conosciutissimi del mondo dello spettacolo: Al Bano, Jerry Cala, Alba Parietti, Alessia Marcuzzi, Alberto Matano, Eleonora Daniele, Christian De Sica e, naturalmente, il marito Nicola Carraro.

La festa è stata all’insegna del divertimento, del canto e del ballo: proprio gli invitati si sono esibiti in una performance canora dedicata alla festeggiata.

Al Bano si è lasciato trascinare dalle note per regalare un piccolo concerto, mentre Jerry Cala ha cantato Buon Compleanno. Ma anche le amiche della festeggiata come Alessia Marcuzzi, Alba Parietti ed Eleonora Daniele si sono lasciate andare a una sessione di canto, tutto per fare felice la Venier. Ma anche balli, selfie e video social sono stati i protagonisti di questa festa indimenticabile come una giovanissima donna.

Qualche assente alla festa di Mara Venier

Se da un lato Mara Venier ha festeggiato circondata dagli affetti di amici e famigliari, come il marito Nicola Carraro, i figli e i nipotini, c’è stato però qualche assente, tra cui Barbara D’Urso e Romina Power entrambe molto legate alla presentatrice, ma non sono mancati gli auguri sui social facendo passare in secondo piano la presenza al party dell’anno.