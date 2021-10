Matrimonio di Lapo Elkann e Joana Lemos, spunta una foto del viaggio di nozze: la meta scelta dagli sposi

Gossip

Lapo Elkann ha svelato la meta scelta per il viaggio di nozze con la moglie Joana. Il posto visitato dalla coppia è un sito archeologico Patrimonio dell'Unesco, in Arabia Saudita.

Lapo Elkann si è da poco sposato con Joana Lemos e ha rivelato interessanti dettagli sul matrimonio. Ora per la coppia è giunto il momento di vivere un altro importante momento per “inaugurare” l’esperienza da marito e moglie. Il nipote di Gianni Agnelli ha postato una foto sui social della sua luna di miele con Joana, rivelando ai fan la fantastica meta del viaggio: l’Arabia Saudita.

Lapo Elkann e la luna di miele in Arabia Saudita

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Lapo Elkann ha raccontato dei preparativi di nozze e del giorno del matrimonio con la portoghese Joana Lemos, ma aveva ben pensato di tenere i fan all’oscuro della meta del viaggio di nozze, almeno fino ad ora.

Proprio oggi Lapo ha postato una foto sul suo profilo Twitter, rivelando a tutti i suoi fan dove si trova in questo momento, mostrando la gioia provata in uno scatto in cui sorride insieme alla moglie Joana.

La meta è scelta è l’Arabia Saudita, più precisamente AlUla, sito archeologico Patrimonio dell’Unesco che si trova sull’antica via dell’incenso. “In viaggio di nozze con Joana.

Vi mando un saluto da AlUla, Arabia Saudita. Patrimonio Unesco, colmo di storia e tradizioni” scrive Lapo. “Le persone sono accoglienti, un palmeto immenso, le rovine millenarie, in lontananza il mare cristallino. Grazie al fratello Teo per averci accolto” aggiunge ancora. Nel suo messaggio, Lapo non dimentica di inserire anche una nota d’amore per la moglie: ”Non c’è altra donna al mondo che mi abbia portato a essere la versione migliore di me stesso”.

In viaggio di nozze con Joana. Vi mando un saluto da AlUla, Arabia Saudita 🇸🇦. Patrimonio Unesco, colmo di storia e tradizioni. Le persone sono accoglienti, un palmeto 🌴 immenso, le rovine millenarie, in lontananza il mare cristallino. Grazie al fratello Teo per averci accolto💚 pic.twitter.com/kx5edxAuGQ — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 21, 2021

Lapo Elkann e Joana Lemos: la loro storia d’amore

La meta del viaggio di nozze di Lapo e Joana è solo la sorpresa finale di un matrimonio da favola che i due hanno celebrato, facendo sognare i fan attraverso i loro racconti.

Già il fidanzamento era stato premonitore di una storia d’amore importante. I due, infatti, si sono conosciuti durante una cena in Portogallo organizzata dagli zii di Lapo e si dice sia stato un colpo di fulmine.