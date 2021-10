Sophie Codegoni tronca i rapporti con Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip: le accuse all’imprenditore

Grande Fratello

Sembra arrivata a un punto di non ritorno la complicità tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip. Tra i due concorrenti c’è ormai distanza, dopo le mancate prese di posizione da parte dell’imprenditore che hanno fatto infuriare e non poco la ragazza. In giardino si consuma la rottura del loro rapporto di amicizia, che poteva sfociare in altro ma che ora si trova irrimediabilmente compromesso.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi a un punto di non ritorno

Sophie Codegoni aveva già rivelato, in una confessione ad alcune coinquiline, che Gianmaria Antinolfi non sembrava il ragazzo adatto a lei.

Se a livello fisico persisteva un interesse, a livello mentale la distanza dall’imprenditore è sempre parsa incolmabile. Questa volta arriva la conferma e, al Grande Fratello Vip, arriva l’ultimo confronto tra i due concorrenti. Sophie sembra non voler più avere niente a che fare con Gianmaria, complice anche il recente avvicinamento di lui alla ex Soleil Sorge, con la quale ha ritrovato un minimo feeling tra confessioni e risate.

Le mancate prese di posizione dell’imprenditore hanno portato l’ex tronista di Uomini e donne a prendere una decisione: chiudere questa “liaison”, in realtà mai concretamente cominciata.

In giardino si consuma un acceso confronto, con la Codegoni che esprime con schiettezza il giudizio su di lui: “Tu mi piaci esteticamente parlando, ma non mi piaci mentalmente. Quindi non vedrei mai una storia con te“.

Sophie Codegoni, dure accuse a Gianmaria: “Sei veramente imbarazzante“

Gianmaria Antinolfi risponde secco alla dichiarazione di Sophie: “Ma non mi conosci proprio“. La ragazza però ne è convinta: “Io ho visto e ti conosco per come tu ti sei fatto vedere e conoscere.

Ti ho dato del tempo, ma io non ho tempo da perdere e ho capito che tu non sei la persona giusta per me, perché da quando c’è questa situazione io ho perso proprio la mia energia“.

Il confronto si fa sempre più aspro, con la Codegoni che arriva a lanciare inaspettate accuse all’imprenditore napoletano: “Per me sei molto furbo e fai lo scemo per non pagare il dazio. Parli parli, e poi a fatti sei veramente imbarazzante“. Gianmaria si dice deluso dalle parole della coinquilina, alla quale manifesta rabbia e amarezza: “Ti reputavo una persona intelligente e sentire questo da te vuol dire che non hai capito niente di me“.

Ma la ragazza chiosa il confronto con un consiglio al ragazzo, che ha le sembianze di un duro avvertimento per le sue relazioni future: “Ricordati che la prossima volta le parole valgono zero“.