Storia di una famiglia perbene: la nuova fiction di Canale5 che prenderà il posto di Luce dei tuoi occhi

Serie TV - Fiction

Giuseppe Zeno non fa in tempo a prendersi un pausa che continuerà a tenere compagnia al pubblico di Canale5 con la nuova fiction Storia di una famiglia per bene. TUtto quello che c'è da sapere.

Una nuova appassionante fiction sta per prendere il posto di Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale5 che ha intrattenuto i telespettatori del canale in questa prima parte di autunno. A consegnare il testimone tra i due prodotti sarà proprio Giuseppe Zeno che al fianco di Anna Valle ha interpretato il ruolo di Enrico. L’attore vestirà i panni del padre della protagonista in Storia di una famiglia perbene, la fiction che racconterà la difficile storia d’amore tra due innamorati che si troveranno contro le loro rispettive famiglie. Tutto quello che sappiamo su Storia di una famiglia perbene e da quando andrà in onda.

Storia di una famiglia perbene: la trama della nuova fiction di Canale5

La nuova fiction di Canale5 dal titolo Storia di una famiglia perbene sarà il nuovo prodotto che accompagnerà il pubblico del canale nelle prime serate di mercoledì. Il prodotto è ambientato a Bari a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 quando tra le strade della città si conosceranno i due giovani protagonisti Maria e Michele, che provengono da due famiglie alquanto differenti.

Maria ha dietro di se una famiglia di umili di pescatori che ha sempre risolto tra le sue mura i problemi derivanti da una figura forte come quella del capofamiglia Antonio, interpretato da Giuseppe Zeno, mentre Michele è figlio di un boss della zona che gestisce alcuni traffici illeciti ed è temuto da tutti.

Michele e Maria partiranno per mettersi alle spalle le due famiglie ma dovranno separarsi e fare ritorno qualche anno dopo in città dove le famiglie si opporranno nuovamente alla loro unione.

Storia di una famiglia perbene: quando andrà in onda ed il cast della fiction

La fiction porterà sul piccolo schermo alcuni amati attori della nostra televisione oltre all’apprezzato Giuseppe Zeno nei panni del capofamiglia Antonio.

Al suo fianco in Storia di una famiglia perbene ci saranno anche i due protagonisti della storia interpretati da Federica Torchetti e Carmine Buschini nella loro versione adulta, oltre a Simona Cavallari che interpreta la moglie di Antonio ed ancora Vanni Bramati nei panni del temuto Don Nicola.

La fiction andrà in onda su Canale5 a partire da mercoledì 3 novembre 2021 per un totale di 4 prime serate che accompagneranno il pubblico in un doppio episodio per serata.

Il gran finale di stagione arriverà quindi il 24 novembre prossimo venturo.