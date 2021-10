Zelig è pronto a tornare in televisione: il cabaret più famoso di Canale 5 condotto da Claudio Bisio riapre il tendone

Programmi TV

L’amatissimo Zelig sta per fare il suo gradito ritorno in tv a svariati anni di distanza dalle ultime risate regalate al pubblico. Si sapeva che il programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sarebbe tornato in futuro sugli schermi di Canale5 ormai da qualche tempo, ed ora quella data si avvicina come non mai. Da pochi giorni sono infatti state aperte le prevendite per guardare dal vivo gli spettacoli che saranno registrati per la televisione e che rappresenteranno un gradito ritorno che in tanti stavano aspettando.

Il ritorno di Zelig su Canale5

Il ritorno del programma campione della risata era nell’aria già da tempo e la macchina organizzativa che vi sta dietro si era mossa per tempo per organizzarne le serate evento tutte da ridere che presto sbarcheranno su Canale5.

Zelig sta per tornare a casa sua al Teatro Arcimboldi di Milano per 6 serate esclusive nel mese di novembre.

Sono infatti aperte le vendite dei biglietti per le serate che si terranno il 12, 13, 16, 17, 19 e 20 novembre e che formeranno la nuova edizione del programma comico che andrà in seguito in televisione sul canale Mediaset.

Alla conduzione ci sarà nuovamente il duo formato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che in passato aveva largamente conquistato il pubblico con la loro amalgama speciale e la loro infinita simpatia. Insieme a loro torneranno sul palco tanti volti noti della comicità italiana ed anche i nuovi astri nascenti del nostro panorama comico.

Quando andrà in onda Zelig

Sul ritorno televisivo del programma sappiamo con certezza che sarà su Canale5 e che verosimilmente andrà in onda il giovedì in prima serata dopo aver registrato le puntate e messa a punto il montaggio per la televisione.

Toccherà dunque a Zelig risollevare le sorti della prima serata del giovedì del canale che nella partenza di questo autunno ha assistito al tonfo clamoroso di Star in the Star.