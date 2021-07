Sta per tornare su Canale 5 l’amatissimo Zelig che per il quarto giorno della settimana si darà il cambio anche con degli show musicali tanto attesi e con il nuovo programma di Ilary Blasi. Un ritorno che veramente non ci si aspettava, il programma ha fatto per anni da padrone in televisione, creando la comicità di un’epoca, e ora torna per stupire di nuovo il pubblico.

Tutte le novità in arrivo su Canale5 nelle prime serate del giovedì

I palinsesti Mediaset hanno portato in dote tante belle notizie per i telespettatori di Canale5, in particolare agli amanti della comicità e della grande musica.

Sono stati infatti ufficializzati a partire da settembre 2021 gli arrivi, o i ritorni, di alcuni interessanti show che terranno compagnia al pubblico fino alla primavera del 2022.

Tornerà su Canale5 intorno a settembre l’amatissimo show comico Zelig in occasione del suo 35esimo anniversario. E lo farà in grande stile dato che a presentare il programma ci saranno i due volti storici della trasmissione, che per l’occasione torneranno sulla rete dopo essere stati impegnati in vari progetti da attori. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada saranno i mattatori delle 3 serate evento dedicate a Zelig ed alla sua comicità, che oltre a loro riporterà sugli schermi i volti comici più amati dal pubblico che hanno segnato le varie edizioni della trasmissione.

Canale 5: cosa ci aspetta

Dopo lo show comico sarà la volta di alcune serate evento dedicate ai grandi nomi della musica italiana. Per ora si ha la certezza di una serata dedicata ad Iva Zanicchi mentre quelle che dovrebbero avere come protagonisti Baglioni e Renato Zero sono ancora da confermare e vi terremo informati a riguardo.

Infine la prima serata del giovedì sarà occupata dal nuovo format condotto da Ilary Blasi, che vi avevamo anticipato qualche tempo fa, e che avrà il titolo di Star in the Star.

Al centro della scena ci sarà la grande musica mondiale che i concorrenti vip porteranno sul palco travestiti di tutto punto in un format che sarà a metà tra Il cantante mascherato e Tale e quale Show.