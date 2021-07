Mediaset ha deciso di puntare fortemente sul format che all’estero ha già conquistato il pubblico televisivo con la sua formula. Star in the Star è ora pronto a sbarcare in Italia su Canale5 verosimilmente in autunno, quando il programma farà il suo debutto con la conduzione di un volto amatissimo della tv di Berlusconi. Il riferimento è a Ilary Blasi, conduttrice proprio di reality per Mediaset.

Star in the Star: alla conduzione ci sarà Ilary Blasi

Il programma Star in the Star sembra ormai in procinto di fare il suo debutto in Italia grazie a Canale5, che dopo averne acquisito i diritti è ora pronta a scegliere la squadra che farà parte del programma divisa tra la conduzione ed i giudici che saranno impegnati a commentare le performance degli artisti in gioco.

Stando alle indiscrezioni sembra che Mediaset abbia scelto per la conduzione la vulcanica Ilary Blasi che torna subito su Canale5 dopo l’avventura altalenante fatta segnare dagli ascolti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. La conduttrice dovrebbe quindi essere al timone del nuovo format della rete ammiraglia di Mediaset che si pone a metà tra le performance di imitazione di Tale e Quale Show ed i segreti con annessi misteri de Il cantante mascherato.

Star in the Star: i giudici

Al fianco della presentatrice, stando ai rumors lanciati da TvBlog, si sta anche componendo la squadra di giudici con il comico Andrea Pucci e la cantante di Montagne verdi Marcella Bella che sembrano ormai certi della partecipazione al programma. Non è ancora chiaro quanti debbano essere i giudici a prendere parte alle puntate ma, stando alla versione originale del programma che spopola in Germania, dovrebbero essere 3.

Star in the Star si sta quindi avvicinando a grandi passi alla definizione della sua squadra e punta dritto alla composizione del cast di personaggi, ovviamente top secret, che prenderanno parte alla trasmissione a partire dall’autunno del 2021 per quelli che dovrebbero essere 5 appuntamenti nel giovedì sera di Canale5.