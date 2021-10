Anna Valle: età, marito e figli dell’attrice protagonista di Luce dei tuoi occhi e Vite in fuga

Chi è

Anna Valle è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Volto di punta di serie tv di grande successo, da Vite in Fuga a Luce dei tuoi occhi attualmente in onda su Canale5, l’attrice ha sempre manifestato un grande tatto per la sua vita privata. Sempre molto riservata e poco avvezza a finire nel mirino della cronaca rosa, Anna Valle ha al suo fianco una famiglia bellissima.

Anna Valle e la sua famiglia: il marito Ulisse e i figli Ginevra e Leonardo

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno 1975, ha 46 anni e ha alle sue spalle una ultraventennale carriera nel mondo del cinema e della televisione.

Protagonista sul set di pellicole e fiction di grande successo, l’attrice si è sempre fatta conoscere per il suo talento e la sua professionalità piuttosto che scandali, gossip e vicende sentimentali. Riservatissima nella sua vita privata, Anna Valle non ha mai dato modo di parlare di sé e della sua sfera personale ma ha sempre tutelato, con tatto e sensibilità, la famiglia che si è costruita anno dopo anno.

Della sua vita privata sappiamo poco ma, l’unica certezza, è che può contare su tre figure fondamentali.

Da un lato il marito Ulisse, avvocato e produttore di Vicenza con il quale si è sposata nel 2008. Dall’altro lato due splendidi figli, che la coppia ha desiderato con tutto il cuore e che rappresentano il frutto della loro storia d’amore: Ginevra, nata nel 2008, e il secondogenito Leonardo nato nel 2013.

Anna Valle e il successo: da Vite in fuga a Luce dei tuoi occhi

Il successo più importante di Anna Valle è indubbiamente la sua famiglia, che l’ha supportata e sostenuta lungo tutto il suo percorso artistico e professionale.

Un percorso che ha fatto tappa in tv nel 1995, venendo incoronata Miss Italia, per poi esaudire il suo sogno di diventare attrice con le sue prime fiction televisive. Negli ultimi anni, in particolare, due serie hanno reso la sua figura ancor più popolare e apprezzata dal grande pubblico: Vite in Fuga e Luce dei tuoi occhi.

Vite in fuga, andato in onda lo scorso anno, è stata una produzione Rai Fiction che l’ha vista collaborare al fianco di attori del calibro di Claudio Gioè e Francesco Arca. La serie ha messo in scena le vicende della famiglia Caruana, investita da un’ondata di conseguenze negative in seguito a un drammatico incidente.

Luce dei tuoi occhi, invece, è attualmente in onda su Canale5 e racconta la storia di Emma Conti, étoile di fama internazionale costretta a fare i conti con una ferita del passato. Un grande successo per l’attrice, complici gli ottimi ascolti riscossi.