Ballando con le Stelle anticipazioni: chi sarà il ballerino per una notte della seconda puntata

Torna su Rai1 l'imperdibile appuntamento con il talent che mette alla prova di ballo i 13 concorrenti vip della trasmissione. La seconda puntata di Ballando con le Stelle va in onda sabato 23 ottobre con un nuovo ballerino per una notte.

L’inconfondibile Ballando con le Stelle è pronta a tornare su Rai1 con la sua seconda puntata stagionale. Dopo aver portato a termine la prima attesissima puntata, Milly Carlucci sarà impegnata sabato 23 ottobre 2021 nella seconda puntata a partire dalle ore 20:35. Al fianco della conduttrice tornerà la spumeggiante giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e come sempre capitanata dalla specialista Carolyn Smith. Continuerà la lotta tra i ballerini vip che hanno stupito, chi in positivo e chi meno, dopo la vittoria nel primo appuntamento di Arisa, Morgan e Mietta.

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di Ballando con le Stelle e chi sarà il ballerino per una notte.

Ballando con le Stelle: il bilancio della prima puntata dello show

Ballando con le Stelle è tornato nel suo consueto spazio su Rai1 con la sua nuova edizione condotta come sempre dall’iconica Milly Carlucci. Sabato 16 ottobre 2021 ha preso il via la gara tra i 13 aspiranti ballerini vip chiamati a confrontarsi a colpi di bassi di ballo.

Sono state tante le sorprese che ha regalato lo show nel susseguirsi delle esibizioni che hanno mostrato un Morgan sugli scudi, il più sorprendente in assoluto, un Al Bano sempre pronto a dire la sua nonostante l’infortunio della sua maestra, ed una amatissima Sabrina Salerno pronta a dire la sua da chi si aspetta tanto da lei.

Mentre in studio andava in scena la lotta tra i ballerini, Milly Carlucci conduceva la sua personale battaglia degli ascolti contro Canale5 e le altre proposte televisive della prima serata del sabato. Una battaglia veramente avvincente che ha visto uscire sconfitta la conduttrice di Ballando con le Stelle davvero per una manciata di telespettatori quando la sua trasmissione si è fermata ad un incoraggiante share del 23,92% contro Tú sí que vales che ne ha fatto segnare uno pari al 23,93%.

Ballando con le Stelle: la secondo puntata ed il nuovo ballerino per una notte

La seconda puntata dello show andrà in onda sabato 23 ottobre 2021 e potrà subito essere l’occasione per Ballando con le Stelle di cercare il riscatto sul dato degli ascolti, cercando di imporsi come capofila dei dati auditel.

Per l’occasione la puntata si preannuncia scoppiettante già a partire dalla gara che vedrà Morgan, Arisa e Mietta insigniti di un piccolo bonus da sfruttare in classifica.

Sarà presente anche in questa puntata lo speciale ballerino per una notte che vedrà coinvolto in pista l’attore e regista napoletano Vincenzo Salemme.