Chiara Ferragni in ospedale con la figlia Vittoria: “Non respirava bene”, le foto su Instagram dell’influencer

Gossip

Ore in ospedale per Chiara Ferragni e la figlia Vittoria, secondogenita dal matrimonio con Fedez: l'influencer racconta i suoi problemi di salute

Chiara Ferragni e la figlia Vittoria hanno dovuto passare alcune ore in ospedale: l’influencer ha condiviso sui social il racconto dei problemi di salute della piccola Vittoria, secondogenita del matrimonio con Fedez. La Ferragni ha condiviso anche alcuni scatti della bambina.

Chiara Ferragni e Vittoria in ospedale: le condizioni di salute della figlia

10 ore in ospedale, 10 ore di apprensione per qualsiasi mamma che si ritrova ad avere a che fare con problemi di salute per la figlia.

È capitato ieri all’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, che ha passato quel tempo in ospedale assieme alla figlia Vittoria Lucia Ferragni (nata il 23 marzo). A raccontare come sono andate le cose è lei stessa sui propri profili social, una scelta spesso contestata ma giustificata dalla coppia col fatto di non voler essere continuamente assediati dai paparazzi.

“Siamo tornati dall’ospedale – ha detto Chiara Ferragni – eravamo lì da stamattina perché tutta la notte Vitto ha dormito male, non riusciva a dormire, era un po’ disidratata, aveva la febbre e tanta tosse“. Poi, ha continuato: “Non respirava bene, era un po’ intasata, quindi le hanno fatto tutti i controlli e una flebo per idratarla.

Ora la teniamo sotto osservazione a casa“.

Chiara Ferragni, le foto dall’ospedale con la figlia Vittoria

Non sarebbero gravi quindi le condizioni di Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez. La bimba è tornata a casa dall’ospedale, anche se non è stata chiarita la natura del suo malessere. Mamma Chiara ha condiviso con i suoi oltre 25 milioni di follower alcune foto della bimba sul lettino d’ospedale. Una scelta consapevole, quella di esporre così tanto i figli sui social, intrapresa dalla coppia già al tempo della nascita del primogenito Leone.

Tanti i commenti al post di Chiara Ferragni: dalla sorella Valentina, che scrive “Amorine stupende finalmente a casa“, a Giulia De Lellis, Costanza Caracciolo e Laura Pausini. Dall’account del marito Fedez, invece, sono state condivise due storie: una è il repost della foto della Ferragni, l’altro uno scatto del cantante assieme ai figli e la caption “Giornata pazzerella“, per loro fortuna conclusa.