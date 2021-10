Fabio Galante: chi è l’ex fuoriclasse del calcio, ora concorrente di Ballando con le stelle su Rai 1

Chi è

Dal campo di calcio alla pista da ballo del programma Ballando con le stelle: questa è la storia di Fabio Galanti. Ex calciatore e ora allenatore, ha incantano i tifosi con i suoi strabilianti giochi aerei con il pallone ed è pronto a stupire il pubblico a casa a passi di danza. In coppia con Giada Lini, ballerina professionista, dovrà superare ogni prova di ballo per sbaragliare gli avversari e aggiudicarsi la vittoria. I suoi sostenitori non hanno mai smesso di tifare per lui, sia dentro che fuori dal campo e si aspettano dall’ex calciatore una grande prova di forza e creatività.

Fabio Galante chi è: infanzia e passione per il pallone

Fabio Galante, che ora ha 47 anni, nasce a Montecatini Terme il 20 novembre del 1973.

L’amore per lo sport, più in particolare per il calcio, lo porta giovanissimo a intraprendere la carriera di calciatore. A 13 anni entra a far parte del vivaio della squadra dell’Empoli, ma esordisce per la prima volta a 17 anni giocando in serie C1. Giocherà anche nel Genova per ben 3 stagioni, diventando il più giovane marcatore nel Derby della Lanterna.

Nel 1996 entra a far parte dell’Inter, vincendo la coppa UEFA , per poi passare al Torino nel 1999. Anche dopo la fine della sua carriera da calciatore, ottiene il successo in veste di allenatore, insegnando ai nuovi giovani atleti l’arte dello sport e del lavoro di squadra.

Fabio Galante nel 1998: l’incidente del gavettone

Uno degli avvenimenti per cui Galante è ricordato ha avuto luogo nell’estate del 1998, mentre si trovava in tournée a Napoli con l’Inter. Un gavettone lanciato dal terrazzo dell’hotel nel quale la squadra alloggiava sfondò il parabrezza di un auto, mandandolo in frantumi.

I pezzi di vetro si sparsero intorno e ferirono, seppure lievemente, i passeggeri del veicolo. In un primo momento Pirlo e Ventola vennero accusati del misfatto, ma fu Galante ad ammettere le sue colpe e a scusarsi per l’accaduto. La famiglia dei feriti però rifiutò di essere risarcita economicamente e procedette per vie legali.

Vita privata di Fabio Galanti: lo sportivo alla ricerca dell’amore

La fama del latin lover lo accompagna da anni, ma Fabio Galanti ha da poco confessato di avere il desiderio di costruire una famiglia tutta sua. Nella sua vita ha avuto relazioni sentimentali con donne molto note al mondo dello spettacolo: da Giorgia Palmas a Laura Torrisi e Barbara D’Urso.

La storia più significativa è stata quella con Laura Freddi, durata dal 1996 al 1998. Dal 2016 è fidanzato con Francesca Falomo, anche lei amante dello sport. La coppia ha più volte affermato di volersi unire in matrimonio, rivelando il desiderio di diventare genitori.

Fabio Galante, progetti recenti e futuri: da Agon Channel a Ballando con le stelle

L’amore di Fabio Galante per il calcio non è terminato neanche dopo la fine della sua carriera calcistica. Nel 2014, ha indossato le vesti di giudice di un talent sul calcio, in onda su Agon Channel.

Quest’anno, dal 16 ottobre, è ballerino nel programma Ballando con le stelle, condotto dalla famosa Milly Carlucci. La sua insegnante è la ballerina professionista Giada Lini, che lo seguirà passo passo verso la fine della competizione. L’agilità guadagnata dopo anni di allenamenti intensi gioverà sicuramente all’ex calciatore, che competerà contro le altre coppie in gara, accompagnato dalla musica e dalle coreografie.