Ballando con le Stelle stasera in tv con l’omaggio a Raffaella Carrà: concorrenti e primo ballerino per una notte

Ormai è tutto pronto per il debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle che darà il via alla danze, nel vero senso della parola, sabato 16 ottobre 2021. La prima puntata andrà in onda ovviamente con la conduzione di Milly Carlucci e vedrà impegnata la storica giuria della trasmissione. Il primo appuntamento di stagione si prospetta entusiasmante ed anche emozionante perché la trasmissione renderà omaggio alla figura della grande Raffaella Carrà. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Ballando con le Stella e chi sarà il primo ballerino per una notte.

Ballando con le Stelle: la prima puntata in onda il 16 ottobre

Ballando con le Stelle è pronta per tornare in televisione su Rai1 con la sua nuova edizione condotta dall’iconica Milly Carlucci.

Sabato 16 ottobre 2021 prende il via la competizione tra gli aspiranti ballerini vip chiamati alla carica dalla presentatrice ed impegnati a convincere il pubblico e la cattivissima giuria in studio.

La nuova edizione della trasmissione porterà in scena il suo consolidato format di successo che mette alla prova i personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport a colpi di passi di ballo.

I 13 Vip si sfideranno per eleggere il campione di questa edizione davanti agli occhi attenti e spietati della giuria, composta ancora una volta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata dalla specialista Carolyn Smith.

Al loro fianco non mancheranno i preziosi commenti di Roberta Bruzzone e Alberto Matano, inframezzati per la prima volta anche da quelli della nuova opinionista Alessandra Mussolini. I tre si troveranno dall’altra parte dello studio la rappresentante della giuria popolare Rossella Erra.

Il tutto sarà condito dalle musiche della Big Band dell’immancabile Paolo Belli.

Ballando con le Stelle: il primo ballerino per una notte e l’omaggio a Raffaella Carrà

Nel corso del primo appuntamento stagionale con Ballando con le Stelle ci sarà spazio per il saluto e l’omaggio alla grande Raffaella Carrà, come ha anticipato recentemente la conduttrice Milly Carlucci. A mettersi in gioco nel ruolo di ballerino per una notte ci sarà un grande esordio in studio quando sarà coinvolto nientemeno che Pippo Baudo, mentre si riconcorrono le voci che vorrebbero la conduttrice pronta a sedurre i volti noti di Mediaset per diventare ballerini per una notte.

Ballando con le stelle: tutti i concorrenti e le coppie

Ecco i nomi di concorrenti e ballerini professionisti pronti a guadagnare la pista: