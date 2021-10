Ballando con le stelle, Milly Carlucci ci prova con i colleghi Mediaset: da Barbara d’Urso ad Alessia Marcuzzi

Programmi TV

Milly Carlucci è prontissima per Ballando con le stelle, in onda da sabato 16 ottobre su Rai1. La conduttrice corteggia anche i colleghi delle reti rivali, tra cui Barbara d'Urso ad Alessia Marcuzzi

Milly Carlucci sembra prontissima per questa edizione di Ballando con le stelle, per cui ha scelto concorrenti e ospiti d’eccezione. Il talent ballerino tornerà sabato 16 ottobre su Rai 1 e la conduttrice non teme di infrangere qualche barriera pur di far decollare il programma. Milly Carlucci ha infatti rivelato in conferenza stampa di aver fatto la corte anche ai colleghi Mediaset, tra cui Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi.

Milly Carlucci a Ballando con le stelle vuole Barbara d’Urso ad Alessia Marcuzzi

Milly Carlucci ha tutto pronto per la partenza di Ballando con le stelle, il talent che vede scontrarsi sulla pista da ballo personaggi famosi.

La conduttrice non ha negato di aver messo gli occhi anche su partecipanti dell’altra parte della barricata, con Barbara d’Urso, che sarebbe stata chiamata in qualità di ballerina per una notte. “Non posso dare nessuna certezza sui ballerini per una notte, la chiusura dei contratti è sempre una cosa incerta“, ha spiegato Carlucci in conferenza stampa, “Barbara l’ho invitata, perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto.

Noi siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi, ma non lo so se sia possibile“.

Anche Alessia Marcuzzi era tra le papabili per partecipare a Ballando con le stelle: “Alessia Marcuzzi abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni. Ballerina per una notte? Vedremo, vale la risposta di prima“.

Chi vedremo nella nuova edizione di Ballando con le stelle

I nomi importanti per Ballando con le stelle comunque non mancano, come quello di Pippo Baudo tra i ballerini per una notte. I giudici saranno sempre loro, riconfermati per la nuova stagione: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Tra i concorrenti ci saranno invece nomi importanti della musica come Al Bano, Arisa, Morgan, Memo Remigi, Mietta; poi atleti come Andrea Iannone (che sembra già molto a suo agio con la maestra Lucrezia Lando), Fabio Galante e Alvise Rigo.

A Ballando arriva anche il cervello, nelle vesti di Valerio Rossi Albertini, fisico e già volto di molti programmi di divulgazione scientifica. Insomma, un cast d’eccezione che non farà mancare materiale per il successo a Milly Carlucci.