Memo Remigi, chi è il cantante presto a Ballando con le Stelle: la morte della moglie, il figlio, la carriera

Chi è

La carriera di Memo Remigi, il cantante ospite di Scherzi a parte e preso di mira da un crudele scherzo della trasmissione di Enrico Papi. Dal successo come cantante e quello come presentatore passando per la sua vita privata.

Memo Remigi sta vivendo una seconda giovinezza televisiva in questo ultimo periodo grazie alla sua frequente presenza sugli schermi televisivi. E questa settimana sarà particolarmente importante per il cantante che oggi domenica 10 ottobre sarà ospite della quinta puntata di Scherzi a parte e settimana prossima debutterà come novello ballerino a Ballando con le Stelle. Una lunghissima carriera la sua costellata sia di successi musicali che da quelli come presentatore televisivo, grazie alla sua proverbiale simpatia ed allegria. Oltre la tv inoltre una movimentata vita sentimentale di cui ha parlato diverse volte in maniera pubblica.

Memo Remigi: i tanti successi come cantante e personaggio televisivo

Memo Remigi è il nome d’arte di Emidio Remigi, cantante nato ad Erba in provincia di Como il 27 maggio del 1938. Personaggio dalla lunghissima carriera come cantautore ed anche come presentatore televisivo e paroliere italiano debutta nel mondo della musica oltre 60 anni fa con le sue prime esibizioni pubbliche agli inizi degli anni ’60.

Il grande successo arriva nel 1965 quando si fa notare dal grande pubblico per la partecipazione al Festival di Sanremo come autore del pezzo Io ti darò di più, che anche lui ha successivamente inciso nella sua versione, e portato in gara nella doppia interpretazione da parte delle interpreti Orietta Berti ed Ornella Vanoni.

Ritorna per 3 volte al Festival di Sanremo in gara come cantante e a partire dalla fine degli anni ’70 inizia ad andare in onda sulla Rai come presentatore. Celebri sono le sue partecipazioni a Qualcosa da dire e Con rabbia e con amore senza dimenticare il successo della trasmissione A modo mio, format nel quale nelle vesti di presentatore lanciava cantautori emergenti dell’epoca.

All’inizio degli anni ’90 poi si fa conoscere dai più piccoli per la sua apparizione al fianco del personaggio di Topo Gigio nel programma L’inquilino del piano di sotto. Mentre dopo le esperienze da presentatore diventa dagli inizi del 2000 fino ad oggi ospite fisso ed opinionista di svariati programmi televisivi, dei quali citiamo Propaganda Live dal 2017 oltre ad alcuni salotti di Rai1 e Canale5.

Memo Remigi: il grande amore per la moglie Lucia Russo

Di recente il cantante ha vissuto un brutto quando sfortunatamente ha dovuto fare i conti con la perdita dell’amata moglie Lucia Russo dopo un matrimonio iniziato nel 1966.

Dalla loro unione è nato l’unico figlio della coppia, di nome Stefano, che ha regalato ai genitori 4 bellissimi nipoti. In una intervista a Il Giorno, aveva parlato proprio del suo girovagare per l’Italia anche per volere della moglie che li ha portati dove successivamente la donna si è spenta. Infatti dopo le tappe di Erba, Como e Milano si trasferisce per assecondare i desideri della moglie Lucia a Varese nel 2005, dove poi la donna è scomparsa.

Recentemente il paroliere ha dovuto dire addio anche al suo cane e lo ha fatto con un messaggio pubblico dedicato anche alla moglie, che riempie sempre i suoi pensieri.

Queste le sue parole su Facebook: “Oggi, Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia che è sempre in vacanza. Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano! Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia così come l’ha fatta a me!“.

Memo Remigi ed il presunto flirt con Barbara d’Urso

Sulle pagine del giornale Di Più Tv, aveva raccontato l‘amore per la conduttrice Barbara d’Urso.

“In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità“, aveva riassunto. Poi era sceso nei dettagli: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara“. La coppia visse insieme per un po’ di tempo: “Con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta“. Nota però è la replica di Barbara d’Urso: “C’è un signore anziano che, tra l’altro, ha appena subito un lutto quindi gli sto veramente vicino e lo abbraccio virtualmente“, aveva cominciato la conduttrice. “Lui, però, invece di chiudersi nel suo dolore rilascia delle interviste in cui parla moltissimo di me; di una storia di amore vera, reale, avvenuta quando io avevo 19 anni“, spiegava. “La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita – e ho educato così i miei figli, a proposito di figli – non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa“, aveva concluso piccata a Pomeriggio 5.