Si sa che il gossip chiama gossip, e anche repliche piccate. Tutto comincia dopo alcune dichiarazioni di Memo Remigi che ha raccontato di quell’amore passato per Barbara d’Urso, nonostante lui stesso fosse già impegnato con sua moglie, Lucia. Barbara d’Urso ha deciso di rispondere in diretta televisiva, direttamente dal suo programma Pomeriggio 5.

Memo Remigi e Barbara d’Urso

Memo Remigi ha parlato della sua relazione con Barbara d’Urso a Di Più Tv. Lei aveva 20 anni e lui aveva 19 anni in più di lei. Remigi racconta: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare?

Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara“. “Con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983“.

La replica di Barbara d’Urso

La puntata di Pomeriggio 5 di ieri comincia in modo scoppiettante. Barbara d’Urso, serissima, prende la parola per chiarire subito la sua posizione: “Voglio fare oggi per la prima volta una piccola precisazione perché c’è una cosa che mi sta dando un po’ fastidio in questi giorni.

C’è un signore anziano che, tra l’altro, ha appena subito un lutto quindi gli sto veramente vicino e lo abbraccio virtualmente“. La conduttrice fa riferimento alla morte della moglie Lucia Russo con la quale ha vissuto sino alla fine dei giorni di lei, deceduta lo scorso 12 gennaio.

“Lui, però, invece di chiudersi nel suo dolore rilascia delle interviste in cui parla moltissimo di me; di una storia di amore vera, reale, avvenuta quando io avevo 19 anni“, conferma la d’Urso. “La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito sua moglie con me.

Devo precisare questo perché io nella mia vita – e ho educato così i miei figli, a proposito di figli – non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa“, chiarisce finalmente la d’Urso, decisa a non cedere di un millimetro sulla sua decisione di mettere le cose in chiaro subito.

“La moglie di questo signore, a quel tempo, era separata da anni ed aveva un altro fidanzato. Quindi, sentire che ‘ho tradito mia moglie per Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, mi ferisce perché sono cresciuta ed ho educato i miei figli col rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque“. Poi conclude con forza: “Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia“.

