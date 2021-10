Ballando con le Stelle omaggia Raffaella Carrà: il sentito saluto alla grande artista da Milly Carlucci

Programmi TV

Il debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte ed il programma si appresta a mettere in scena il solito show apprezzato dal pubblico. La prima puntata che andrà in onda sabato 16 ottobre 2021 sarà l’occasione per Milly Carlucci di tornare a casa sua, nello studio che la ospita da ormai tanti anni. E sarà proprio da lì che la conduttrice, come lei stessa ha dichiarato recentemente in una intervista, farà gustare ai telespettatori un omaggio alla figura della grande Raffaella Carrà.

Milly Carlucci omaggerà Raffaella Carrà: cosa vedremo a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle sta per tornare in televisione su Rai1 con una nuova edizione che metterà alla prova i nuovi aspiranti ballerini scelti da Milly Carlucci e dalla sua squadra.

La stessa conduttrice nelle ultime settimane è stata molto indaffarata con gli ultimi preparativi che l’hanno portata in giro per le reti Rai a presentare sia il cast di ballerini Vip che quelli professionisti.

Nel suo tour promozionale la presentatrice ha anche affrontato svariate interviste nelle quali ha rilasciato alcune interessanti anticipazioni sulla prima puntata dello show.

Proprio Milly Carlucci si è ressa protagonista di una bella intervista per RadioCorriere Tv, la rivista settimanale ufficiale della Rai, nella quale con queste parole ha anticipato che durante la prima puntata ci sarà un sentito ricordo dell’amica Raffaella Carrà: “Probabilmente lo faremo in apertura, sarà un ricordo veramente sentito e di cuore da parte di tutti noi, che di Raffaella siamo dei fans“.

La prima puntata di Ballando con le Stelle: in studio anche Pippo Baudo

Sabato 16 ottobre 2021 si solleverà il sipario della gara dei ballerini Vip più attesa della tv.

Il ritorno di Ballando con le Stelle metterà il publico nuovamente di fronte alla confermatissima squadra di giudici della trasmissione che giudicheranno le gesta dei ballerini con la loro solita verve graffiante. Ad essere giudicati però non saranno solo i ballerini Vip in gara ma anche chi si presterà come ballerino per una notte.

Ed in tal senso una grande sorpresa è stata svelata da Milly Carlucci durante l’ultima puntata di Domenica In: a fare il primo passo come ballerino ospite ci sarà Pippo Baudo.