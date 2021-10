Domenica in, anticipazioni: il 10 ottobre con Maria Venier puntata più breve dedicata a Ballando con le Stelle

Programmi TV

La domenica di Rai1 subisce una modifica sostanziale nella programmazione del 10 ottobre 2021. Mara Venier e la sua Domenica In dovranno infatti reinventarsi in un appuntamento più breve a causa della decisione della rete di mandare in onda la gara Italia-Belgio valevole per il terzo e quarto posto della competizione della Nations League. Il programma affronterà una quarta puntata particolare nella quale sarà lanciato in maniera ufficiale il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle grazie alle presenza in studio della conduttrice Milly Carucci.

Domenica in: la puntata del 10 ottobre 2021

Sarà una puntata particolare quella di Domenica in che andrà in onda domenica 10 ottobre 2021 a partire come sempre dalle ore 14:00 su Rai1.

Mara Venier andrà sugli schermi degli italiani in un appuntamento ridotto che salterà l’ormai consueta sfida contro l’amica Maria De Filippi alla conquista degli ascolti della domenica pomeriggio.

La quarta puntata di stagione durerà infatti soltanto una quarantina di minuti a causa del palinsesto della rete che ha avuto bisogno di rimodularsi per offrire spazio alla trasmissione di Italia-Belgio, la gara di calcio valevole per il terzo e quarto posto della Nations League.

Domenica in, le anticipazioni della quarta puntata: in studio arriverà Milly Carlucci

In occasione della quarta particolare puntata stagionale Mara Venier aprirà il suo studio per un breve lasso di tempo all’amica Milly Carlucci che sfrutterà lo spazio a lei concesso per presentare in maniera ufficiale la totalità del cast di Ballando con le Stelle.

La trasmissione che mette alla prova i nuovi provetti ballerini Vip prenderà il via sabato 16 ottobre 2021 quando lo studio del programma sarà pronta ad ospitare nuovamente le gesta dei professionisti e non e le lingue taglienti dei giudici.

A fare compagnia alla storica conduttrice del programma saranno presenti in studio anche altri voti del format come Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto insieme agli amati ballerini professionisti Simone Di Pasquale, Maykel Fonts ed Anastasia Kuzmina.