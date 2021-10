Raffaella Fico eliminata al Grande Fratello Vip: Carmen Russo la spunta all’ultimo, il verdetto decisivo

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip saluta definitivamente un altro concorrente, eliminato nella puntata di questa sera. I tre volti indiziati all’eliminazione diretta sono Raffaella Fico, Carmen Russo e Miriana Trevisan, tre donne protagoniste di questa edizione. Il verdetto del televoto, tuttavia, condanna solamente una di loro: a dover abbandonare la Casa di Cinecittà è Raffaella Fico.

Raffaella Fico, Carmen Russo e Miriana Trevisan: televoto al femminile

Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip, che nelle scorse settimane ha visto condannati all’eliminazione ben 4 ‘maschietti’ della Casa: Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef e Amedeo Goria.

Considerata l’elevatissima percentuale di eliminati di sesso maschile, la produzione ha così deciso per la nomination della scorsa puntata di rendere votabili esclusivamente i volti femminili. E così a contendersi al televoto la permanenza nella Casa sono 3 grandi protagoniste di questa edizione: Raffaella Fico, Carmen Russo e Miriana Trevisan.

Tutte e tre sono state protagoniste di accesissime dinamiche nella Casa.

Raffaella Fico non ha mai nascosto l’antipatia – reciproca – per Soleil Sorge: entrambe hanno dato vita a scontri e litigi continui a Cinecittà. Carmen Russo ha tirato fuori gli artigli negli ultimi giorni, scontrandosi con Katia Ricciarelli. Miriana Trevisan, infine, ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo progressivo avvicinamento a Nicola Pisu, poi smorzato dai suoi dubbi e dalle ipotetiche voci che potrebbero circolare all’esterno sul suo conto.

Raffaella Fico eliminata dal gioco: il verdetto decisivo

I giochi però sono fatti e, nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, è in arrivo un nuovo decisivo verdetto.

Il primo comunicato annunciato da Alfonso Signorini vede salvarsi Miriana Trevisan, che può così proseguire la sua avventura nel loft di Cinecittà. Il secondo verdetto, invece, ha un peso decisamente maggiore: ad abbandonare definitivamente la Casa è Raffaella Fico.

La ragazza viene salutata tra le lacrime di Carmen Russo, salvata al televoto e incredula per questo verdetto. Tutti i concorrenti hanno abbracciato la modella prima di congedarla, eccezion fatta per Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri. Segno che i rapporti con loro sono destinati a rimanere gelidi.

Chissà se, una volta lontani dalle telecamere e ultimata questa edizione, si ritroveranno per chiarimenti o se rimarranno astio e antipatie.