Tú sí que vales 2021: la sesta puntata del talent show in onda sabato 23 ottobre. Il video

Sesta puntata per il talent show campione di ascolti di Canale5. Torna sul piccolo schermo l'amabile squadra composta da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e Gerry Scotti tutti messi di fronte ai talenti più disparati dei concorrenti in gioco.

Il talent show continua a fare compagnia ai telespettatori anche nella prima serata di sabato 23 ottobre 2021 come al solito su Canale 5. L’ottava edizione di Tú sí que vales 2021 sul canale Mediaset ha l’obiettivo di confermare i buoni ascolti ottenuti negli appuntamenti precedenti che l’hanno vista trionfare più volte a discapito della flotta messale contro dalla Rai, nell’utlima occasione in particolare cpntro Milly Carlucci ed il suo Ballando con le Stelle. Il programma andrà in onda dalle ore 21:30, come sempre qualche minuto dopo la conclusione di Striscia la Notizia.

Tú sí que vales 2021: gli ascolti della quinta puntata

Tú sí que vales 2021 è il programma di punta dell’autunno di Canale5 grazie alla grande mole di emozioni che riesce a suscitare nel pubblico che si connette sulla rete per mezzo delle esibizioni dei concorrenti in gara.

La quinta puntata dello show ha nuovamente incantato il pubblico con la sua consolidata formula, che nell’occasione ha dato vita ad un battaglia di ascolti con Ballando con le Stelle conclusasi al fotofinish. Lo show con Maria De Filippi e Belen Rodriguez ha infatti trovato di fronte un avversario di tutt’altro spessore che gli ha dato filo da torcere come mai successo in questa stagione.

Il ritorno di Milly Carlucci e del suo show Ballando con le Stelle si sono infatti fermati al 23,92% di share di fronte al risicato vantaggio di Canale5 e di Tú sí que vales primi al traguardo con il 23,93%.

Tú sí que vales 2021: la sesta puntata del talent show

Sabato 23 ottobre 2021 va in onda la sesta puntata del talent show di Tú sí que vales che porterà nuovamente sullo schermo la sua confermatissima squadra composta da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

I volti noti della trasmissione saranno guidati come al solito dalla squadra di conduttori capitanata Belen Rodriguez, con al suo fianco gli sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, oltre alla ballerina Giulia Stabile ed alla rappresentante della giuria del pubblico Sabrina Ferilli.

