Che tempo che fa, anticipazioni: ospiti di domenica 24 ottobre insieme al cantante Ed Sheeran

La nuova edizione del programma di approfondimento dell’attualità condotto da Fabio Fazio continua a fare compagnia al pubblico nella prima serata di domenica. La sua Che tempo che fa torna in onda con il loro quarto appuntamento di stagione che fa il pieno di ospiti internazionali. Il programma torna con una nuova puntata su Rai3 domenica 24 ottobre 2021 quando Fabio Fazio avrà l’onore di intervistare il la star del pop mondiale Ed Sheeran oltre ai premi Oscar Pedro Almodovar e Penelope Cruz. Tutto quello che c’è da sapere e tutti gli ospiti della quarta puntata di Che tempo che fa in onda il 24 ottobre 2021 su Rai3.

Che tempo che fa in onda su Rai3: la quarta puntata

Rai3 non smette di mandare in onda il suo show di punta condotto dall’apprezzato Fabio Fazio. Il conduttore sarà nuovamente al timone di Che tempo che fa per la quarta volta nella sua stagione 2021/2022 in occasione di domenica 24 ottobre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:00.

Il programma porterà con se il suo immenso cast fisso formato dalla simpatica Luciana Littizzetto, dalla conduttrice Filippa Lagerbàck, dal presentatore Gigi Marzullo, senza dimenticare le presenze sempre gradite di Nino Frassica e Orietta Berti a fare da contorno alle divertenti chiacchere del tavolo finale.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della quarta puntata

In occasione della terza puntata in onda il 24 ottobre 2021 la trasmissione avrà l’onore di ospitare uno dei cantanti più importanti della scena mondiale consentendo al presentatore Fabio Fazio di intervistare per la seconda volta della star mondiale della musica Ed Sheeran. Il cantante presenterà il suo nuovo album in uscita la prossima settimana e dal titolo = oltre che ad esibirsi nei due singolo che lo hanno anticipato.

Il conduttore in occasione della quarta puntata non si fermerà al cantante in quanto ad sopiti internazionali perché saranno presenti in studio i premi Oscar il regista Pedro Almodovar e l’attrice Penelope Cruz, che presenteranno il nuovo film ed intenso film Madres paralelas.

Il cinema sarà protagonista anche con gli ospiti Claudio Santamaria ed il regista Gabriele Mainetti, che parleranno del loro Freaks Out, lavoro prossimo all’uscita nelle sale cinematografiche italiane dopo un’attesa lunga più di un anno.

Faranno compagnia al pubblico anche gli altri ospiti Kabir Bedi, Riccardo Rossi, Cristina D’Avena, Oliver Onion e Sigfrido Ranucci.

Un ruolo di rilievo spetterà anche all’approfondimento politico con le ‘intervista al leader del PD Enrico Letta, ed agli esperti di scienza Roberto Burioni, Franco Locatelli e Piero Angela.