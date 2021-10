Ed Sheeran torna in Italia: sarà l’ospite internazionale di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Programmi TV

Uno degli artisti più influenti del panorama della musica mondiale sbarca nello studio della trasmissione per una chiacchierata sul suo nuovo album in uscita settimana prossima.

Fabio Fazio e la sua Che tempo che fa non smettono di regalare contributi esclusivi ai loro spettatori. In occasione della puntata di domenica 24 ottobre 2021 lo show avrà in studio un ospite internazionale che è senza dubbio una stella della musica mondiale grazie al suo stile inconfondibile ed alle centinaia di milioni di dischi venduti otre agli ascolti sulle piattaforme di streaming musicale. Nel prossimo appuntamento Fabio Fazio avrà l’onore di ospitare in studio Ed Sheeran che canterà due brani estratti dal suo prossimo album dal titolo =. Tutto quello che c’è da sapere.

Ed Sheeran presenta il suo nuovo album a Che tempo che fa

Che tempo che fa è ormai da tempo il posto giusto per potersi gustare delle ottime interviste a degli ospiti internazionali di successo che raramente passano dall’Italia per farsi intervistare.

La nuova edizione del programma di Fabio Fazio in tal senso non ha deluso nel corso delle sue prime tre puntate, proponendo due interviste esclusive ad eccellenze della musica e del cinema, come Brian May e Quentin Tarantino.

E la musica sarà tornerà ad essere la protagonista della quarta puntata dello show quando il conduttore avrà l’onore di ospitare in studio per una intervista la stella mondiale Ed Sheeran.

Il cantautore britannico tornerà in Italia per presentare la sua ultima fatica discografica dal titolo = in uscita il prossimo 29 ottobre ed anticipato dai singoli Bad habits e Shivers, che Ed canterà dal vivo per la trasmissione.

Che tempo che fa in onda su Rai3: la quarta puntata

Rai3 avrà l’onore di ospitare Ed Sheeran nello studio di Che tempo che fa nel corso della sua quarta puntata di stagione che andrà in onda domenica 24 ottobre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:00.

Sarà l’occasione per gustarsi non solo l’esibizione di questo grande artista ma anche quella di rivedere tutti i compagni di viaggio di Fabio Fazio, ovvero gli inseparabili Luciana Littizzetto, la conduttrice Filippa Lagerbàck senza dimenticare ovviamente Gigi Marzullo, l’attore Nino Frassica e la gradita presenza di Orietta Berti e tanti altri ospiti che vi sveleremo prima della prossima puntata.