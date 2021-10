D’Iva: anticipazione sugli ospiti delle due serate evento che raccontano la carriera di Iva Zanicchi

Programmi TV

Canale5 sta registrando in questi giorni le due serate evento che formano la trasmissione D’Iva, il programma nato per rendere omaggio ad una delle grandi interpreti dello spettacolo italiano. Iva Zanicchi è la protagonista dello show dedicatole dal canale Mediaset che ha tutta l’intenzione di celebrarla in grande con la presenza di alcuni dei maggiori interpreti della musica italiana che saliranno sul palco per raccontare la cantante e duettare con lei. Ecco i primi nomi dei grandi artisti che faranno compagnia ad Iva Zanicchi del corso delle due serate evento che la omaggeranno.

D’Iva: gli artisti che saliranno sul palco dello show di Canale5 interamente dedicato ad Iva Zanicchi

Canale5 in questi giorni sta registrando il programma interamente dedicato alla carriera di Iva Zanicchi ovvero lo show in due puntate dal titolo D’Iva, che poi sarà proposto agli spettatori del piccolo schermo in prima visione esclusiva nelle prime serate di giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021.

Saranno tanti gli ospiti dello show provenienti dal mondo della musica che raggiungeranno la loro amica Iva per renderle omaggio, raccontando degli aneddoti sulla sua carriera o per mettere in scena degli apprezzatissimi duetti.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, nelle due serate evento su Canale5 si esibiranno con la Zanicchi le sue grandi amiche Rita Pavone e Romina Power, stando a quanto rivela Tvblog, per un salto nel passato tra i grandi successi che hanno segnato e spinto la loro carriera verso la notorietà.

Oltre alle due amiche dovrebbero essere presenti anche tre artisti molto apprezzati dal pubblico come Fausto Leali, Mario Biondi e Gigi D’Alessio, che renderanno omaggio alla cantante portando sul palco degli interessanti duetti.

Quando va in onda D’Iva su Canale5

Iva Zanicchi si racconterà al pubblico di Canale5 nelle due serate evento in prima serata giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021, che vedranno oltre alla grande partecipazione di numerosi artisti della nostra scena musicale anche il comico Andrea Pucci, al quale sarà data carta bianca per strappare una risata al pubblico presente in studio ed a quello in casa.