Federico Fashion Style vittima di pregiudizio a Ballando: duro scontro con Guillermo Mariotto a Domenica In

Programmi TV

Proseguono le polemiche tra Guillermo Mariotto e Federico Lauri dopo Ballando con le stelle. A Domenica In giudice e concorrente si scontrano nuovamente, con il parrucchiere dei Vip che conferma un pregiudizio nei suoi confronti da parte della giuria. Anche Roberto Alessi e Alessandra Mussolini sono dello stesso parere: scoppia la polemica in studio, è bagarre.

Federico Fashion Style vittima di pregiudizio: lo sfogo a Domenica In

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è indubbiamente uno dei concorrenti più controcorrente di Ballando con le stelle.

Estroverso e versatile nella sua arte e nel suo stile, il popolare parrucchiere dei Vip si sta mettendo alla prova nel dance show di Rai1 attraendo su di sé complimenti e tante critiche. Critiche legate principalmente al suo personaggio, verso il quale, secondo Lauri, ci sarebbe un pregiudizio di base da parte della giuria. Anche Anastasia Kuzmina aveva palesato questa impressione nella prima puntata, puntando il dito contro la giuria e i loro preconcetti sul suo partener di ballo.

A Domenica In, oggi pomeriggio, la polemica non si esaurisce e vede coinvolte differenti figure.

Non solo lo stesso Federico Fashion Style, ma anche Guillermo Mariotto, Alessandra Mussolini e il giornalista Roberto Alessi. Federico Lauri lo dice con estrema franchezza: “Secondo me c’è stato un pregiudizio sin dall’inizio. Credo di non aver ballato benissimo, ma sono stato votato con voti bassi. Penso che loro non mi abbiano neanche guardato mentre ballavo“.

Federico Fashion Style contro Guillermo Mariotto

Alessandra Mussolini difende a spada tratta il parrucchiere: “Ieri c’è stata di nuovo la polemica. Lui diceva: ‘Ho sofferto perché dicevano che dal parrucchiere vanno le signore…’ Questo non va bene, perché uno che fa i capelli non può fare Ballando?

“. Guillermo Mariotto espone il suo pensiero, notando scarso impegno nel concorrente: “Io me ne accorgo benissimo di quelli che non si allenano, e tu non sei uno che sta lì a dimenarsi tanto. È una bella vetrina, ti piace stare lì, ma quando balli è sempre una cosettina“.

Federico Lauri risponde al giudice, riferendosi al suo ruolo di parrucchiere e al suo staff che lo aspetta una volta ultimata questa esperienza: “È vero, non provo tantissimo perché sotto il mio vestito di pailettes ho 5 saloni e 40 persone che lavorano per me“.

E aggiunge: “Io voglio andare per gradi, non mi sento subito di fare cose esagerate quando non ho il controllo del mio corpo. Non voglio fare una cosa ridicola, e loro non lo capiscono“.

Roberto Alessi difende Federico Fashion Style: “Vittima del pregiudizio“

Interviene anche il direttore di Novella2000 Roberto Alessi, che offre uno spunto di riflessione. Riferendosi alla stoccata di Selvaggia Lucarelli verso Federico Fashion Style nella puntata di ieri, il giornalista appoggia il parrucchiere: “Sei vittima del pregiudizio e la prova del nove è quando Selvaggia Lucarelli dice: ‘Non è solo un parrucchiere ma anche imprenditore, ha più soldi di me’.

Il risultato è che il parrucchiere è meno dell’imprenditore e l’imprenditore conta di più. È un tipo di classismo che andava negli anni ’60…“.

Grandi critiche, dunque, verso una buona fetta di giuria che si ritrova a fare i conti con le prime polemiche della stagione. Ballando con le stelle è decisamente partito nel segno delle tensioni.