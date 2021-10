Franca Leosini torna su Rai3: il suo nuovo programma è Che fine ha fatto Baby Jane. Di cosa parla

Programmi TV

Sta per avvicinarsi il ritorno in televisione dell’apprezzata Franca Leosini, storica ideatrice e conduttrice del programma Storie maledette. Per lei si prospetta un nuovo programma da presentare su Rai3 a partire da novembre e che dovrebbe avere il titolo di Che fine ha fatto Baby Jane, ispirazione tratta dal titolo del conosciuto film thriller psicologico del 1962. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo progetto che dovrebbe portare la conduttrice a parlare nuovamente di cronaca nera stavolta però da un punto di vista differente rispetto al passato.

Che fine ha fatto Baby Jane: su Rai3 un nuovo programma per Franca Leosini

Rai3 è pronta ad occupare il giovedì sera rimasto orfano della seconda stagione di Lui è peggio di me.

Il programma di Giorgio Panariello e Marco Giallini si è concluso questa settimana dopo una stagione caratterizzata più da bassi che da alti ascolti. Così la terza rete Rai è pronta a tornare a mandare in onda un volto amatissimo della sua programmazione per cercare di risollevare le stori della prima serata del giovedì.

Dopo l’inframezzo della messa in onda di un film nell’ultimo giovedì di ottobre, il mese di novembre dovrebbe segnare il ritorno dell’amatissima Franca Leosini, volto noto del canale con i suoi racconti dei fatti di cronaca nera.

La conduttrice sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo con un progetto chiamato Che fine ha fatto Baby Jane, che dovrebbe rappresentare una nuova chiave di lettura della cronaca nera nostrana.

La trasmissione andrebbe infatti ad indagare e raccontare le storie di chi la galera è riuscito a mettersela alla spalle dopo aver scontato la propria pena ed aver ritrovato la libertà.

La Leosini dovrebbe quindi intervistare gli ex detenuti per affrontare le loro dolorose vicende che verosimilmente gli hanno cambiati nell’animo e segnati per sempre.

Quando dovrebbe andare in onda Che fine ha fatto Baby Jane

Il nuovo programma di Franca Leosini, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, dal titolo Che fine ha fatto Baby Jane arriverebbe in prima serata a partire da giovedì 4 novembre 2021. In tal senso si starebbe aspettando solo la conferma del palinsesto ufficiale del canale che dovrebbe arrivare a giorni.