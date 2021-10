Selvaggia Lucarelli chiede a Mietta se è vaccinata: scoppia la polemica a Ballando con le Stelle

TV e Spettacolo

Nuova polemica a Ballando con le Stelle: la concorrente Mietta ha dovuto saltare la seconda puntata perché trovata positiva al Covid-19. In studio la notizia è stata accolta con dubbio da parte di Selvaggia Lucarelli, che le ha domandato se fosse o meno vaccinata. Risposta piccata della ballerina, cantante e attrice italiana.

Mietta positiva al Covid, salta Ballando con le Stelle

La notizia è arrivata durante la puntata del 23 ottobre di Ballando con le Stelle: Mietta, in gara assieme a Maykel Fonts, sarebbe dovuta scendere in pista ma è stata trovata positiva al Covid-19.

È intervenuta in diretta dall’isolamento, da dove ha parlato con Milly Carlucci e il resto dei giurati. “Io sto bene, è una positività senza sintomi” ha dichiarato. Il compagno ballerino, invece, starebbe bene: “ha fatto due tamponi rapidi e per due volte è negativo. In serata dovrebbe avere la risposta al suo tampone molecolare e vedremo cosa succederà”.

Milly Carlucci ha poi specificato che la coppia non è stata eliminata da un ballo, ma trattenuta da un altro motivo. Possibile quindi, in base a come andranno le cose, che per loro scatti la chance di un ballo a distanza o in singolo, altrimenti scatterà l’eliminazione.

Un problema secondario, per Selvaggia Lucarelli, che nel suo stile diretto ha subito affrontato una questione sospesa in aria.

Selvaggia Lucarelli, la domanda sui vaccini infastidisce Mietta

“Io mi auguro che concorrenti e ballerini siano tutti vaccinati” ha detto Selvaggia Lucarelli, uno dei giurati di Ballando con le Stelle. Palpabile la difficoltà di Milly Carlucci, tirata dentro ad un tema più che mai controverso e in grado di polarizzare la discussione.

Ha provato a dire “Penso di sì“, ma Selvaggia ha tirato dritto: “Non mi rispondono, questo silenzio mi inquieta“. A quel punto Maykel Fonts ha detto che sì, è vaccinato, ma molto diversa è stata la risposta di Mietta.

“Ma perché dobbiamo parlare di questo o di quello?” ha sbottato Mietta, infastidita dalla domanda della Lucarelli. La giornalista ha poi insistito sul suo augurio che tutti, in un programma basato sul contatto fisico, siano vaccinati e in grado di proteggere se stessi e gli altri. Da twitter, ha aggiunto in serata: “Per una persona che qui prende il Covid, vanno a casa il ballerino professionista, truccatore, parrucchiere e chiunque abbia avuto contatti stretti.

Dispiace vedere persone felici di lavorare andare a casa“.