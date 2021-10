Ultima Fermata: l’indizio sul programma che dovrebbe sostituire Temptation Island su Canale5

Programmi TV

In questi giorni ha catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5 un sottopancia andato in onda durante una puntata di Uomini e Donne che svela un nuovo progetto televisivo della casa di produzione legata a Maria De Filippi. Proprio nel corso del programma pomeridiano della regina della televisione è apparso l’invito a prendere parte al nuovo programma che sembrerebbe in procinto di sostituire l’ormai vicino alla sparizione Temptation Island. Scopriamo quello che c’è dietro l’annuncio del casting per Ultima Fermata, il nuovo show di Canale5.

Ultima Fermata: il nuovo programma di Canale5

Una nuova avventura televisiva vede coinvolta La Fascino PGT S.r.l.

, la società di produzione televisiva in mano a RTI e di Maria De Filippi. Proprio durante il suo programma di successo Uomini e Donne è comparso un sottopancia sospetto che ha fatto drizzare le antenne del pubblico, da sempre attento alle novità che la squadra della De Filippi è pronta a mandare in onda. Lo stringato testo apparso in sovrimpressione recitava queste parole: “Sta per partire un nuovo programma.

Sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un’ultima possibilità? Contatta la redazione di Ultima fermata al numero 06. 21118920 o iscriviti ai casting su www.wittytv.it“

Chiaro il messaggio della squadra di Fascino che sta ormai mettendo a punto in maniera inequivocabile un nuovo progetto televisivo che dovrebbe sostituire la trasmissione di punta della programmazione estiva di Canale5 come Temptation Island.

Ultima Fermata: quello che sappiamo del nuovo programma

Seguendo le tracce del testo che invita il pubblico a proporsi come protagonista del nuovo format, abbiamo scoperto che il programma dovrebbe avere al centro di nuovo delle storie d’amore che questa volta sarebbero però alle prese con delle crisi da affrontare o rotture alle spalle.

Il programma fornirebbe alle coppie un tuffo nel passato nel tentativo di dare una nuova opportunità agli interessati, che stando alle parole sul sito di wittytv.it avranno a disposizione: “un luogo dove i protagonisti possono fermarsi, guardarsi dentro, esplorare il proprio stato d’animo, capire cosa realmente vogliono e come si devono comportare di conseguenza. L’ultima fermata… prima di una scelta importante.“