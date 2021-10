Valentin Dumitru velenoso con Raimondo Todaro e Francesca Tocca dopo il bacio ad Amici: “Tagliato le ali”

Gossip

Nella puntata del 24 ottobre di Amici sono stati tanti i colpi di scena. Tommaso e Rea hanno dovuto disputare una sfida, da cui sono usciti vittoriosi. Non è andata bene, invece, al cantante Giacomo, che ha dovuto abbandonare la scuola di Mediaset per volere del suo stesso insegnante Rudy Zerbi. Ma anche la classe dei cantanti ha avuto una brutta sorpresa. I ragazzi si sono dovuti sfidare in una competizione a sorpresa a colpi di inediti. A giudicare la sfida è stata Giorgia.

Ospiti in studio anche Alessandra Amoroso e i comici Pio e Amedeo, che sono riusciti a fare un vero e proprio scoop. Grazie alle battute dei due pugliesi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono usciti allo scoperto e si sono baciati.

É arrivata, però, subito la reazione dell’ex della ballerina. Valentin Dumitru ha commentato il bacio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Valentin Dumitru gela Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la storia al veleno del ballerino

Ad Amici è stato ufficializzato il ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due si sono scambiati un tenero bacio, grazie alle domande stringenti di Pio e Amedeo, che volevano proprio sapere se la storica coppia si fosse ricomposta, dopo la crisi ufficializzata nel 2020.

Il momento romantico è stato commentato in modo aspro da Valentin Dumitru, ex allievo di Amici ed ex compagno della ballerina: “Quando chiudi una donna dentro una gabbia di oro, usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te“. Un messaggio molto diretto che lascia poco all’immaginazione.

La story di Valentin Dumitru

Valentin Dumitru diretto contro Raimondo Todaro: i trascorsi con Francesca Tocca

Valentin Dumitru ha postato una storia eloquente che sembra parlare proprio del bacio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, arrivato oggi ad Amici.

Il ballerino è stato fidanzato per poco tempo con Francesca Tocca, ma la loro unione ha fatto molto scalpore.

Correvano delle voci sui due già alla fine del 2019, quando ancora non era stata ufficializzata la separazione dal marito. Proprio il ballerino Valentin Dumitru confermò la relazione con Francesca Tocca, costringendo anche Raimondo Todaro a raccontare a tutti della rottura del matrimonio.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sembrano, però, aver trovato, adesso, una nuova intesa.