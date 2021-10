Vittoria Lucia Ferragni ricoverata in ospedale per un virus, Fedez: “È stanca ma sta bene”

Gossip

Vittoria Lucia Ferragni è stata ricoverata in ospedale per un virus. Chiara Ferragni e Fedez hanno rassicurati i fan con Storie su Instagram, spiegando che la piccola è stanca ma sta bene

Ancora problemi di salute per Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez nata lo scorso 23 marzo. Qualche giorno fa, la piccola era stata ricoverata in ospedale per poi essere dimessa e tornare a casa dopo 10 ore, ma purtroppo questa notte è stata ricoverata per quella che sarebbe una bronchite.

Vittoria Lucia Ferragni ricoverata per un virus

Dopo poche ore dall’ultima visita in ospedale, la piccola dei Ferragnez è dovuta tornare in ospedale, causa un virus.

Stando a quanto scrive la madre Chiara Ferragni sui social, Vittoria avrebbe contratto il virus dal fratello maggiore Leone Lucia Ferragni che purtroppo, per i bambini così piccoli, può creare qualche fastidio in più. “Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore. Ma va tenuto sotto controllo”, aveva raccontato la Ferragni.

Vittoria la scorsa notte non aveva dormito bene e per questo i genitori hanno ben pensato di portarla in ospedale dove ora si trova per stare qualche ora sotto osservazione. Anche il padre, Fedez, ha rassicurato i suoi follower con una storia su Instagram.

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso – ha scritto il rapper – Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene”.

Vittoria Lucia Ferragni malata: il racconto di Chiara Ferragni e Fedez sui social

La piccola Vittoria aveva già avuto i primi accenni di problemi di salute la scorsa notte, quando l’influencer e il rapper ne avevano dato notizia al rientro a casa. I genitori avevano raccontato di aver portato Vittoria in ospedale perché febbricitante e un po’ disidratata, ma dopo 10 ore postavano già foto del dolce nido e della secondogenita mentre faceva l’aerosol.

Fedez e Chiara avevano anche pubblicato alcune foto della piccola di casa (alcune rimosse dopo poco dall’influencer) provando a rassicurare i fan che hanno mostrato subito affetto e vicinanza alla coppia, ma soprattutto parole di apprensione per Vittoria e gli auguri di pronta guarigione.