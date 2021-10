Cristiano Malgioglio “ballerino per una notte” a Ballando con le stelle: l’indiscrezione sul paroliere

TV e Spettacolo

Cristiano Malgioglio potrebbe essere protagonista di due prime serate Rai nel prossimo fine settimana. Secondo alcune indiscrezioni infatti, il giudice di Tale e Quale Show sarà in tv anche sabato sera, nelle vesti di “ballerino per una notte” a Ballando con le stelle. Il noto paroliere potrebbe così dare mostra delle sue doti da danzatore di fronte al pubblico dell’ormai storico format di Milly Carlucci.

Cristiano Malgioglio “ballerino per una notte”: l’indiscrezione su Ballando con le stelle

Il fine settimana si è appena concluso e i fan di Ballando con le stelle pensano già alla prossima puntata.

Proprio a proposito del terzo appuntamento con il talent show dei vip targato Rai è emersa un’interessante indiscrezione. Dopo la partecipazione di Vincenzo Salemme, il ruolo di “ballerino per una notte” potrebbe infatti passare a un altro grande volto dello spettacolo nostrano: Crisitano Maglioglio. Stando alla notizia diffusa da Bubino Blog infatti, il paroliere si starebbe preparando a volteggiare sulla pista da ballo più seguita d’Italia. Il giudice di Tale e Quale Show potrebbe quindi passare dalla parte del “concorrente“, sottoponendosi ai temutissimi commenti della giuria della nota trasmissione.

Cristiano Malgioglio, il ritorno in Rai e le continue liti con Alba Parietti

Dopo la parentesi in Mediaset che l’ha visto prendere parte al Grande Fratello Vip 5 pochi mesi fa, Cristiano Malgioglio sembra aver trovato una nuova “casa professionale” in Rai. In queste settimane, lo abbiamo visto esprimere i suoi giudizi a Tale e Quale Show, scoprendo quello che a molti è apparso come un vero e proprio astio nei confronti di Alba Parietti. I due sono stati protagonisti di continui battibecchi di fronte alle telecamere e sui social.

Solo poche settimane fa, il paroliere e la showgirl hanno dato vita a un simpatico siparietto negli studi di Domenica In. “Mi hai fatto diventare sordo” ha commentato lui, riferendosi a un’interpretazione canora della Parietti. “Sei prevenuto“ lo ha bacchettato Mara Venier. Chissà che proprio vedendolo esibirsi a Ballando con le stelle, anche Alba non decida di dare sfogo ai giudizi nei suoi confronti.