Denise Pipitone: il nuovo age progression. Come sarebbe Denise oggi 17 anni dopo la scomparsa. La foto

Cronaca Nera

Denise Pipitone è scomparsa a quasi 4 anni di età da Mazara Del Vallo, il 1 settembre 2004. La bimba era con la nonna, quando è uscita da casa per inseguire un cugino per poi sparire nel nulla

Denise Pipitone compie 21 anni il 26 ottobre. In occasione del suo compleanno Piera Maggio, mamma di Denise, ha condiviso il nuovo age progression di sua figlia, ovvero un’elaborazione fatta al computer del volto di Denise, per mostrare come sarebbe oggi.

Denise Pipitone aveva circa quattro anni quando quel 1 settembre 2004 spariva nel nulla da Mazara Del Vallo. Sono passati 17 anni e mamma Piera Maggio e papà Pietro Pulizzi ancora aspettano di sapere cosa sia successo a loro figlia. Nel corso degli scorsi mesi, il caso Denise Pipitone era tornato agli onori della cronaca a seguito della comparsa di una ragazza in Russia con tratti molto simili a quelli di Denise.

Si chiama Olesya Rostova e anche lei, come Denise, era stata allontanata dalla sua famiglia d’origine. Olesya non era Denise, ma da questo caso, come un effetto domino, sono emerse molte novità sul caso, compreso un testimone che per anni è rimasto nell’ombra e che ha contattato il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, con una lettera contenente informazioni importanti relative al giorno del rapimento.

Denise Pipitone oggi: il nuovo age progression

Piera Maggio ha condiviso sul suo profilo ufficiale il nuovo age progression di Denise.

Una foto estremamente realistica che raffigura una giovane ragazza di 21 anni dai lunghi capelli castani e il bel sorriso. Gli occhi, sempre castani, sono quelli di Denise che siamo ancora oggi abituati a vedere, caldi e ridenti e che rispecchiano i racconti fatti sempre da mamma Piera sulla sua bambina, solare e giocosa.

Nell’immagine Denise, nella versione di come sarebbe oggi, sorride, dietro di lei la foto più volte usata negli anni, quella di lei a 4 anni in braccio a mamma Piera.

Il messaggio di Piera Maggio

Alla foto è stato allegato un messagio di Piera Maggio: “Il nuovo Age Progression di Denise 2021. Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione.Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello.Ringraziamo per il lavoro svolto“.

Il messaggio poi rinnova i dati di Denise, il giorno della sua nascita, il 26 ottobre 2000 e il giorno della sua scomparsa, il 1 settembre 2004.