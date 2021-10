Il paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate da lunedì 25 ottobre a venerdì 29 ottobre

Serie TV - Fiction

Le vicende del magazzino più famoso d’Italia tornano nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore. Come accede ogni settimana la soap continua a fare compagnia agli affezionati spettatori con la sua consueta striscia giornaliera pomeridiana. Il prodotto di Rai1 mostrerà i suoi sviluppi di trama a partire da lunedì 25 ottobre 2021, come sempre dalle ore 15:55 in poi, fino a venerdì 29 ottobre 2021. Ecco le anticipazioni delle puntate nella nuova settimana di programmazione della soap.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna per una nuova settimana di sviluppi su Rai1 a partire da lunedì 25 ottobre 2021 con il classico appuntamento nella fascia pomeridiana che prende il via alle ore 15:55 ed accompagna gli spettatori fino al venerdì della stessa.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 25 ottobre

Tina è decisa a fare il film propostole da Vittorio, ormai diventato coproduttore della pellicola che intende far registrare alla cantante e attrice la sua canzone.

Intanto Anna mente a Vittorio sulla sua relazione con Roberto, mandando su tutte le furie il primo. Gloria ritorna al magazzino e si prepara ad affrontare Ezio dopo alcuni anni dal loro ultimo incontro.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 26 ottobre

Ezio è contrastato dopo aver visto Gloria e non sa come gestire questa situazione così la donna gli chiederà un confronto faccia a faccia. Tina intanto si fa venire una strana idea dopo aver sentito la voce di Anna e cercherà di coinvolgerla nelle registrazioni della sua canzone. Marcello affronterà la prova del primo grande evento al Circolo che tocca organizzare interamente a lui.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 27 ottobre

Tina convince a far registrare la sua canzone a sua sorella Anna in modo da risolvere il suo problema, chiedendo però di lasciare al segreto la sostituzione. Flora è invitata da Umberto a partecipare all’evento di gala al Circolo mentre Ezio chiede a Gloria di sparire nuovamente dalla sua vita.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 28 ottobre

Ezio è ormai in crisi anche con Veronica perché non riesce a togliersi dalla mente Gloria ed il loro incontro. Ana registra il demo musicale al posto della sorella.

Marcello verrà quasi sabotato da Adelaide che ha tutte le intenzioni di rovinare l’evento da lui organizzato al Circolo anche se il suo contorto piano fallirà.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 28 ottobre

Tina consegna la demo della canzone a Vittorio ma la donna è in preda al rimorso per il fatto che lo stia ingannando di proposito. Ezio scopre di come abbia agito Gloria nei confronti di Paola salvando lei ed il suo bambino e così decide di chiedere il perché di queste azioni in un nuovo incontro.