Il paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate da lunedì 18 ottobre a venerdì 22 ottobre

Le vicende del magazzino più famoso d'Italia tornano nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore. Ecco le anticipazioni della nuova settimana di puntate della soap.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna come di consueto su Rai1 a partire da lunedì 18 ottobre 2021.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 18 ottobre

Vittorio ha convinto Tinaq a partecipare come protagonista al musical propostole anche se la donna deve ora curare i suoi problemi di voce.

Adelaide sperava che Marcello fosse meno bravo nel suo nuovo lavoro al Circolo. Mentre Flora dovrà studiare maggiormente la sua clientela Irene cerca di convincere Stefania a continuare a darle una mano, il tutto sommato al fatto che Veronica vuole che Gemma le chieda scusa.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 19 ottobre

Tina consulterà il dottor Conti per il suo problema alle corde vocali su consiglio di Salvatore che continuerà a corteggiare Anna partendo dalla loro comune passione per il comico Totò. Vittorio deve mettere a punto alcuni dettagli del film per far si che Tina sia del tutto convinta e si rivolge a Brivio, il produttore del film musicale.

Mentre Umberto subisce il fascino di Flora, Adelaide ormai non ne può più della presenza della giovane.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 20 ottobre

Tina subisce le pressioni dei genitori che vorrebbero sapere di più su Sandro anche se la donna si rifiuterà di raccontare loro cosa le stia succedendo. Salvatore intanto confessa alla sorella la sua passione per Anna nel tentativo che lo possa aiutare in qualche maniera ma in realtà è un’altra passione quella che sta per scoppiare e che vede coinvolti Umberto e Flora.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 21 ottobre

Gli aiuti del dottor Conti sembrano aver aiutato Tina con la sua voce ma ora il problema per la giovane è gestire l’ansia anche perché Vittorio le chiederà di mostrare il suo talento al Circolo ed al produttore Brivio e dopo alcune remore deciderà di sfoggiarlo. Intanto l’attenzione di Armando si sposterà sulla sparizione di Gloria che cercherà di ritrovare quanto prima.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 22 ottobre

Tina si esibirà al Circolo ma dopo si lascerà andare allo sconforto per il grande sforzo profuso e deciderà di comunicare a Vittorio sia che non ha più intenzione di partecipare al film che la sua rottura con Sandro.

Armando riesce a mettersi sulle tracce di Gloria dopo una intensa ricerca che gli comunica che vorrebbe lasciare Milano. L’uomo cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea. Flora presenta la sua prossima collezione pensata per il Paradiso.